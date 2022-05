Медведев се завръща на корта за турнира в Женева

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐢𝐥 𝐌𝐄𝐃𝐕𝐄𝐃𝐄𝐕 | 𝐀𝐓𝐏 𝟐 🌍

Will play at the Gonet Geneva Open 2022 🤩



Find our complete press release here ➡️ https://t.co/B3uXY07Y9T #wildcard #gonetgenevaopen #atpgva #atp #medvedev #daniilmedvedev #tennis #atptour #geneva #geneve #suisse #switzerland pic.twitter.com/vVNkoDgOEv