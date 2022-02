Време е за плейофи! Българите от SKADE спечелиха първата карта срещу K23

A strong start for us! 💪🏻

We take Inferno 16-9 & go 1-0 in the series.

🗺️ Ancient coming up next @dream3rcs is on 🔥 today!!! #PinnacleWinterSeries



🔵 https://t.co/yzIamOl9sW#Esports #TwitchClips #CSGOclips #CSGOhighlight #CounterStrikeGlobalOffensive pic.twitter.com/DshJ0AY3us