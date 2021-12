Volkswagen Taigo и технологиите

Цялото арматурно табло на новия Taigo се отличава със своя хоризонтално ориентиран дизайн, който до голяма степен се определя от модулите, разположени на таблото – включеният в стандартното оборудване блок на контролните прибори Digital Cockpit (Digital Cockpit Pro се предлага като опция или зависи от нивото на оборудването) и сензорния екран на новото поколение инфотейнмънт системи. С бутона View върху дясната спица на мултифункционалния волан, водачът на Taigo може бързо и лесно да превключва между трите основни графични оформления на цифровите показния на приборите на Digital Cockpit.

В своята цялост, дисплеят с цифровите показания на контролните прибори и сензорният екран на инфотейнмънт системата формират хармоничен общ визуален елемент – те са разположени еднакво високо и образуват една визуална ос в полезрението на водача, която е много удобно и ергономично решение. Всички важни модули за управление на функциите освен тези за климатичната инсталация са групирани удобно в горния напречен панел на арматурното табло. Този елемент прелива в облицовките на предните врати и в зависимост от нивото на оборудването използва различни декоративни покрития. Сензорният екран на инфотейнмънт системата на свой ред е поместен в черен „остров“ с гланцово черно покритие в центъра на арматурното табло, като единственият допълнителен бутон в тази област е този за аварийните светлини. Отляво черният панел прелива на едно ниво с екрана на контролните прибори, като органичната връзка на Digital Cockpit или Digital Cockpit Pro и инфотейнмънт системата създава хармонична цифрова среда на пространството пред водача. Приборите за управление на функциите на климатичната инсталация са разположени централно на едно ниво по-надолу.

Блокът на контролните прибори Digital Cockpit Pro предлага на водача много различни възможности за конфигуриране на графичното оформление и съдържанието на показанията на екрана, три от които могат да бъдат запаметени като предпочитани. Анимацията за добре дошли и довиждане при стартиране и изключване на двигателя е организирана под формата на слайдшоу. На екрана може да се показва изображение на картата на навигационната система, както и снимка на събеседника по време на телефонен разговор.

Цифрови прибори за управление на системата Climatronic. Ако в оборудването на новия Taigo е включена допълнително предлаганата автоматична климатична инсталация Climatronic, нейните функции се управляват посредством напълно нова, изцяло цифрова схема, при която класическите въртящи се регулатори и бутони са заменени от сензорни панели и плъзгачи. Всичко е изключително логично, прегледно и интуитивно за употреба благодарение на използването на осветени прибори с директен достъп, разположени идеално в зрителното поле на водача. Целият управляващ модул на климатичната инсталация е ​​поместен под инфотейнмънт системата, отличава се с елегантна черна гланцова повърхност и е ясно разделен на три нива.

На горното ниво са бутоните за директен достъп до функциите за размразяване на челното и отопление на задното стъкло, функцията за рециркулация на въздуха в купето и цифровите показания за температурата от страната на водача и пътника на предната седалка, както и актуалния режим на работа на климатичната инсталация.

Второто ниво съдържа сензорните панели за управление на отоплението на седалките, автоматичен режим (“Auto”) и синхронизацията на двете климатични зони (“Sync”), както и плъзгача за управление на степента на вентилацията.

На третото ниво са разположени осветените плъзгачи за настройка на температурата и сензорни панели за включване или изключване на системата Climatronic и избора на посоката на въздушния поток (глава, среда, пространство за краката). Под климатичния модул има два осветени USB-C порта и панел за безжично индуктивно зареждане на смартфон като възможност за допълнително оборудване.

Нови инфотейнмънт системи. Новият Taigo предлага с избор от четири различни инфотейнмънт системи – Composition с 6,5-инчов екран (стандартно оборудване при нива Polo и Life), Ready2Discover с 8,0-инчов екран (стандартно оборудване при нива Style и R-Line), Discover Media с 8,0-инчов екран и Discover Pro, където екранът е с диагонал 9,2-инча. Версията Composition използва технологичната основа на модулната инфотейнмънт платформа от второ поколение MIB2, докато системите с 8,0-инчов и 9,2-инчовекран са част от третото поколение на същата платформа - MIB3.1, която предлага възможности за онлайн навигация и безжична ОТА (over-the-air) актуализация на навигационните карти. В допълнение, системата за предсказуема навигация от второ поколение ви позволява да предупреждавате за прекъсвания на трафика по най-вероятния маршрут, дори ако насочването по маршрута не е активирано.

В допълнение, навигационната система с превантивна функция от второ поколение дава възможност за предупреждаване на водача за смущения в трафика по най-вероятния маршрут, дори ако не е включено активно водене по маршрута.

При аудиосистемата Ready2Discover с радиоприемник собственикът на Тaigo има възможност да активира навигационната функция и след покупката (функции при поискване), а системите Discover Media и Discover Pro предлагат тази функция като част от стандартното оборудване. Сред специалните характеристики на системата Discover Pro са адаптивният начален екран и възможността за показване на две независими една от друга карти на екрана на блока на контролните прибори пред водача и на екрана на инфотейнмънт системата в центъра на арматурното табло.

Благодарение на модула за мобилна онлайн връзка OCU (Online Connectivity Unit) с вградена eSIM карта, разширената гама от функции на MIB3 системите включва онлайн услугите на We Connect (настроени за неограничен период на употреба) и We Connect Plus (настроени за безплатно използване за период от една или три години в Европа). В зависимост от нивото на оборудване на конкретния автомобил, MIB3.1 системите предлагат и нови функции, сред които и достъп до стрийминг услуги. Потребителите могат също да направят широк спектър от индивидуални настройки и чрез своя Volkswagen ID да ги запаметят в облака за използване в други автомобили на марката Volkswagen. Безжичната смартфон интеграция се предлага и чрез App-Connect Wireless (стандартно при нива Style и R-Line) за устройства с Apple CarPlay™ и Android Auto™.

Икономични TSI двигатели с ниски нива на емисиите

Два трицилиндрови и един четирицилиндров вариант. В основата си новият Taigo е модел с предно предаване и бензинови турбодвигатели със система за директно впръскване на гориво. Високоефективните бензинови агрегати с три и четири цилиндъра се предлагат във версии с максимална мощност от 70 кВт (95 к.с.), 81 кВт (110 к.с.) и 110 кВт (150 к.с.). В зависимост от версията на двигателя, предавките се сменят ръчно чрез 5-степенна/6-степенна механична предавателна кутия или чрез 7-степенна трансмисия с два съединителя (DSG). Икономичните 1,0-литров TSI и 1,5-литров TSI се отличават с много ниски нива на емисиите и имат важен принос за прехода към природосъобразни превозни средства, използващи най-съвременните технологии в областта на управлението на горивния процес.

1.0 TSI със 70 кВт/95 к.с. Най-малкият турбодвигател със система за директно впръскване (TSI) на Taigo се предлага стандартно в съчетание с 5-степенна механична предавателна кутия и е колкото пъргав, толкова и ефективен. Версията на новия модел с TSI с 95 к.с. постига максимална скорост от 183 км/ч и може да тегли прикачен товар със спирачки до 1000 кг (при наклон до 12%) или до 1100 кг (при наклон до 8%). Допустимият прикачен товар без спирачки при него е 610 кг, а максималното натоварване на теглича е 55 килограма.

1.0 TSI с 81 кВт/110 к.с. Трицилиндровият агрегат на Taigo с максимална мощност 110 к.с. се предлага стандартно в съчетание с 6-степенна механична предавателна кутия, а 7-степенната DSG е част от допълнителното оборудване на версията. TSI с мощност 110 к.с. развива максимална скорост от 191 км/ч, а максимално допустимото тегло на прикачения товар със спирачки е 1100 кг (при наклон до 12%) или 1200 кг (при наклон до 8%). Допустимият прикачен товар без спирачки е 630 кг, а максимално разрешеното натоварване на теглича е 55 килограма.

1.5 TSI със 110 кВт/150 к.с. Най-мощният двигател в гамата на новия Taigo е четирицилиндровият турбодвигател 1.5 TSI с максимална мощност 110 кВт (150 к.с.). С тази комбинация на силовото предаване Taigo достига максимална скорост от 212 км/ч и може да тегли прикачен товар със спирачки до 1200 килограма (при наклон до 8% или 12%). Допустимият прикачен товар без спирачки при него е 650 кг, а максимално разрешеното натоварване на теглича е 55 килограма.