Всичко най-интересно за новия Volkswagen Tiguan Allspace

Ново поколение системи за асистенция и комфорт на водача и пътниците, гама от интелигентни инфотейнмънт системи, високоефективни задвижващи агрегати и изобилие от място за до седем пътника или 1920 литра багаж. Със своята богата гама от стандартно оборудване, Tiguan Allspace е перфектният спътник за всяко модерно семейство - модерен, универсален SUV модел с предно предаване или с интелигентна система за двойно предаване 4MOTION. Още от момента на пазарната премиера на Tiguan, изключително функционалният бестселър на Volkswagen зае доминираща роля в своя пазарен сегмент и от пускането на поточната линия през 2007 година до края на месец март 2021 година в световен мащаб са продадени почти 6,4 милиона автомобила.

През 2017 година бе представена и удължената версия LWB на Tiguan, от която до момента са реализирани повече от 1,5 милиона екземпляра. Версията LWB е много популярна на международните пазари, което личи от факта, че повече от половината (около 55%) от всички продажби на Tiguan в световен мащаб вече се падат на удължения XL модел. При актуализацията на компактния Tiguan през есента на 2020 година, в продуктовата гама бяха внедрени редица прогресивни нови системи за задвижване, асистенция и инфотейнмънт.

Обновление във всички области

Новите, усъвършенствани асистиращи системи като Travel Assist (асистирано шофиране със скорост до 210 км/ч) гарантират, че пътниците в новия Tiguan Allspace ще стигнат до желаната крайна цел на пътуването в условия на пълен комфорт, спокойни и отпочинали. С внедряването на модулната инфотейнмънт платформа от трето поколение (MIB3), Volkswagen осигури възможности за постигане на оптимална свързаност и предложи богата гама от онлайн услуги. Приборите за управление на Air Care Climatronic са изцяло обновени и автоматичната климатична инсталация вече се управлява с помощта на осветени сензорни панели.

По-чисти и по-ефективни

Гамата от задвижващи агрегати на Tiguan Allspace предлага вдъхновяващо съчетание от висока мощност и изключителна енергийна ефективност. 2,0-литровите дизелови турбодвигатели TDI със система за директно впръскване на горивото се предлагат във варианти със 110 кВт (150 к.с.) и 147 кВт (200 к.с.) и използват двойна система за селективна каталитична редукция SCR с двукратно впръскване на добавката AdBlue („двойно дозиране”). Благодарение на нейното прилагане, емисиите на азотни окиси са намалени с до 80%. Значително снижаване има и по отношение на емисиите на CO2 на двигателите при едновременна оптимизация на реакциите и динамичните показатели. Трите бензинови турбодвигателя с директно впръскване (TSI) в гамата на Tiguan Allspace, също се отличават с висока ефективност и ниски нива на разхода на гориво и емисиите.

1,5-литровият агрегат TSI с мощност 110 кВт (150 к.с.) и 6-степенна механична предавателна кутия (7-степенна DSG се предлага като опция) използва система за активно управление на цилиндрите ACT. Двете версии на 2.0 TSI с мощност 140 кВт (190 к.с.) и 180 кВт (245 к.с.) са комбинирани стандартно със 7-степенна DSG и предават тягата към четирите колела чрез стандартна интелигентна система за двойно предаване 4MOTION. Всички нови модели Tiguan Allspace отговарят на строгите изисквания на нормата за емисии Euro 6d-ISC-FCM.

Нов дизайн на предната част

Вследствие на обновеното оформление на предницата, общата дължина на Tiguan Allspace вече е 4728 милиметра (R-Line 4 726 мм), отбелязвайки ръст с 27 милиметра при непроменени вътрешни размери. Новият дизайн отпред е безспорно най-впечатляващата промяна във външността на модела, който запазва своята ярка идентичност. За първи път Tiguan Allspace се предлага и с матрична LED система на предните светлини IQ.LIGHT. Светлините за лоши метеорологични условия вече са напълно интегрирани в LED фаровете с LED дневни светлини като част от стандартното оборудване. Новоразработената двуизмерна емблема на Volkswagen краси радиаторната решетка, а светлинната лента от двете й страни добавя поразителен визуален акцент във физиономията на новия модел. Като цяло, обновената предна част на каросерията с открояваща се радиаторна решетка и елегантно излъчване, Tiguan Allspace дава израз на своите първокласни качества.

Осем цвята на външното лаково покритие

Клиентите на Tiguan Allspace имат възможност за избор сред богата цветна палитра – моделът вече предлага осем висококачествени основни цветове на каросерията, включително базовия Pure White. На разположение са също син металик Atlantic Blue, син металик Petroleum Blue, сив металик Platinum Grey, сребрист металик Pyrite Silver и черно лаково покритие с перлен ефект Deep Black, както и новите допълнения бяло със седефен ефект Oryx White и червен металик King’s Red. Завършващ щрих в обновлението на екстериора дават новите 18-цолови алуминиеви джанти Frankfurt с десет спици.

Нова структура на гамата от оборудване

Специалистите на Volkswagen са преконфигурирали изцяло гамата на оборудването на Tiguan Allspace. В бъдеще SUV моделът ще се предлага на германския пазар във версиите Life, Elegance и R-Line, а за останалите европейски пазари ще има и допълнителна, базова версия. Всички нови нива се отличават с още по-пълно и богато оборудване от еквивалентните си предшественици. Стандартното оборудване на Tiguan Allspace за пазара в Германия например вече включва нов мултифункционален кожен волан, цифрови показания на блока контролни прибори Digital Cockpit Pro с възможност за избор от информационни профили, функция за автоматично управление на дългите светлини Light Assist, екран на инфотейнмънт системата с диагонал най-малко 8 инча, мобилни онлайн услуги, система за асистенция на паркирането Park Distance Control със звуково предупреждение за наближаващи препятствия отпред и отзад, адаптивен круз контрол ACC с ограничител на скоростта, система за предупреждение на водача Driver Alert System, система за поддържане на лентата за движение Lane Assist и систма за контрол на дистанцията Front Assist с функция за автоматично аварийно спиране Autonomous Emergency Braking.

Инфотейнмънт платформа MIB3 и услуги App-Connect Wireless

Обновеният Tiguan Allspace може да се похвали и с редица нови инфотейнмънт системи (базирани на новото поколение модулна инфотейнмънт платформа MIB3), свързани с богата гама онлайн услуги. Бордовият модул за онлайн връзка (OCU) с интегрирана eSIM карта дава възможност на потребителите да се възползват от онлайн услугите на We Connect (настроена фабрично за неограничен период на използване) и We Connect Plus (с план за безплатна употреба за период от една или три години в Европа). В зависимост от нивото на оборудване, MIB3 системите се допълват от модерни функции като гласово управление с естествени фрази, достъп до стрийминг услуги (напр. Apple Music™) и базирана на данни в облака възможност за персонализация на настройките с разпознаване на потребителя на основата на Volkswagen ID. Освен това смартфон приложенията вече могат да се интегрират безжично в автомобила с помощта на App-Connect Wireless за Apple CarPlay™ и Android Auto™.

Озвучителна система Harman Kardon

Специалистите на Volkswagen са работили съвместно с експертите в областта на озвучителната техника от Harman Kardon за създаването на нова първокласна озвучителна система, която се предлага като опция при Tiguan Allspace. Съчетанието от събуфер, цифров 16-канален усилвател, 8 плюс 1 мощни озвучителни тела и обща мощност 480 Вт гарантира, че всички в автомобила могат да се насладят на висококачествен звук независимо от своята позиция. Кристално чистите високи тонове и дълбоките, богати баси създават превъзходно аудио изживяване, допълнени от възможността за избор на четири аудиопрофила, съраунд режим и изключително чистото възпроизвеждане на реч при разговор по телефона.

Нова система за светлините IQ.LIGHT

Светлинните технологии при обновения модел са еволюирали до следващото ниво и вече предлагат предимствата на матричната LED система на светлините IQ.LIGHT. За първи път марката Volkswagen използва тази високотехнологична форма на предните светлини при системата на SUV модела от висок клас Touareg. Благодарение на матрицата от 24 светодиодни елементи във всеки от фаровете, насоченият към пътя светлинен поток може да се моделира с различни светлинни функции - някои от които интерактивни. Друга нова характеристика на светлините е динамичната, „преливаща“ светлина на LED мигачите, вградени в модулите на матричните LED фарове IQ.LIGHT. Комбинираните модули на задните LED светлини също са обновени както от естетическа, така и от технологична гледна точка, като при топверсията мигачите използват „преливаща” функция. Друго ново допълнение е много по-отчетливото превключване между задни габаритни светлини и стоп светлини, което спомага за много по-ефективно предупреждение към водачите на движещите се отзад автомобили.

Цифровизирано управление на климатичната инсталация

Новото поколение Tiguan Allspace подчертава своите първокласни качества и с високоефективната тризонова автоматична климатична инсталация Air Care Climatronic с повишени възможности на въздушния филтър, прибори за контрол на настройките на задните места и възможност за индивидуално регулиране на температурата в три зони. Всички функции за климатизация, отопление и вентилация се управляват чрез нов цифровизиран модул в централната конзола, където класическите въртящи се регулатори и бутони са отстъпили място на сензорни панели. Новите прибори позволяват директно управление и са интуитивни и лесни за използване - всички функции са осветени и има ясна и логична връзка между приборите и функциите, които те управляват. Контролният панел се отличава с елегантна рамка в блестящо черно, като на първото от трите нива са групирани бутоните за директен достъп до често използвани функции като отоплението на седалките, размразяването на челното стъкло и рециркулацията на въздуха в купето.

Средното ниво включва показанията за температурата и плъзгача за силата на вентилацията, а на долното ниво има два плъзгача за настройка на температурата (лявата и дясната страна могат да се регулират отделно). Този изчистен сензорен дизайн е отличен пример за това как управлението на модерните системи може да бъде максимално ясно и интуитивно за потребителя. Клиентите на новия модел със сигурност ще оценят високо и разположението на двата осветени USB-C порта и отделението за смартфон с панел за индуктивно безжично зареждане - и двата са поместени под модула за управление на климатичната инсталация, което ги прави много лесни и удобни за употреба.

Tiguan Allspace в седемместен вариант

Благодарение на възможността за поръчка на две допълнителни индивидуални седалки на третия ред, петместният Tiguan Allspace може да се превърне в SUV модел със седемместна конфигурация на интериора. Също както седалките и облегалките на втория ред, индивидуалните седалки на третия ред могат просто да се сгънат и да се изравнят напълно с пода на багажното отделение когато това е необходимо или когато не се използват. В сгънато състояние те не възпрепятстват по никакъв начин използването на товарното отделение с равен под.

Изключително просторният интериор и капацитетът на багажното пространство остават непроменени благодарение на голямото междуосие от 2789 милиметра.