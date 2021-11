Изненадващо! Анджелика Бенгтсон се оттегли от атлетиката само на 28

Angelica Bengtsson 🇸🇪 has announced her retirement from pole vaulting.



What a career! 🙌



🥇 2009 World U18

🥇 2010 World U20

🥇 2010 Youth Olympics

🥇 2011 Euro U20

🥇 2012 World U20

🥉 2013 Euro U23

🥉 2015 Euro Indoors

🥇 2015 Euro U23

🥉 2016 Euro Champs

🥉 2017 Euro Indoors pic.twitter.com/PPXHoI51nb