Почетино обясни защо е сменил Меси

Le coach Peter Bosz après #PSGOL 🎙 : "On ne mérite pas de perdre aujourd'hui. On a fait un très bon match. On a joué avec beaucoup de courage. On a bien joué. C'est dur pour @gusto_malo. C'est une faute de Neymar. On doit garder le positif. Je suis fier de mes joueurs." pic.twitter.com/E7uXFbI4As