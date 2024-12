30 години от "Златната топка" на Христо Стоичков: 30 факти за нея

Навършват се точно 30 години от деня, в който българин печели най-ценния индивидуален приз във футбола. На 19 декември 1994 г. мегазвездата на Барселона Христо Стоичков получава "Златната топка". Никой българин преди и никой българин след това не е бил дори близо до постижението на Камата. През 1994-а най-големият български футболист достига до финал в Шампионска лига и печели титлата в Ла Лига, а след това извежда България до полуфинал на световното първенство в САЩ, където взима и "Златната обувка".

Sportal.bg подбра 30 любопитни факти, свързани с върха, покорен преди 30 години в Париж от легендарния нападател:

1. През 1990 г. Стоичков казва, че отива в Барселона, за да стане шампион на Испания, да спечели КЕШ и "Златната топка" – постига и трите.

2. "Златната топка" е в този си вид – с размер на истинска футболна топка от злато, поставена върху планински кристал, от 1983 г. Изработката на отличието "Франс Футбол" поверява на известната и вековна ювелирна компания на парижката фамилия Малерио.

3. Търговската цена на трофея се равнява на около 30 000 евро.

4. През 1994 г. CANAL+ взима излъчването на "Златната топка" от TF1. През 1992 г. Марко ван Бастен не желае да има шумна церемония и получава приза през деня.

5. В България новината, че Стоичков печели "Златната топка" е съобщена първо от Красимир Минев в 20:32 часа в спортната емисия на "По света и у нас" по "Канал 1" на 19 декември 1994 г.

6. Стоичков събира 210 точки в анкетата, изпреварвайки в призовата тройка със 74 точки Роберто Баджо и със 101 точки Паоло Малдини.

7. Само един журналист не дава нито една точка на Стоичков в анкетата – това е Ханс Хуберт от австрийската телевизия ORF.

8. Йордан Лечков и Красимир Балъков са другите българи в класацията на "Франс Футбол" за 1994 г. Данчо събира четири точки и дели 13-а позиция с Михаел Лаудруп и Ерик Кантона, а Бала е с три точки – наравно с Хосе Луис Каминеро, Жан-Пиер Папен, Джузепе Синьори и Лотар Матеус.

9. Церемонията в Париж е показана в България пряко по "Ефир 2" с коментара на Борис Касабов.

10. Георги Атанасов и Михаил Савов – Жанвиона са единствените български журналисти на награждаването в студиото на CANAL+.

11. Шампионката от "Ролан Гарос" и US Open през 1994 г. Аранча Санчес Викарио намеква на Стоичков, че печели "Златната топка", като му казва да си приготви смокинг. Камата е добър приятел и с брата на известната тенисистка – Емилио.

12. Стоичков целува за първи път отличието в хотел "Хуан Карлос I" в Барселона на 6 декември 1994 г., когато от "Франс Футбол" му съобщават, че е победител в анкетата.

13. В навечерието на церемонията Роберто Баджо казва, че ако е спортен журналист и има право да гласува за "Златната топка", би дал своя вот за Христо Стоичков.

14. Преди да получи "Златната топка", Стоичков става "Футболист на България" и "Спортист на България" – вестник "Старт" излиза с огромно заглавие на първа страница "Христо Стоичков - земният извънземен".

15. Малко преди да грабне "Златната топка", Стоичков е обявен от испанското списание "Дон Балон" за най-добър футболист в Ла Лига.

16. Главният редактор на "Франс Футбол" Франсоа дьо Монвалон и Йохан Кройф връчват "Златната топка" на Стоичков.

17. "Един българин се нареди там, където трябва да бъде", казва на български Христо Стоичков, когато получава "Златната топка". Преводачката по "Ефир 2" пък веднага изрича паметното: "Това няма да го превеждам, нали?".

18. Стоичков се появява на сцената в студиото на CANAL+ под звуците на We Are The Champions на Queen. Малко след това организаторите пускат подбрани моменти с изяви на Камата, озвучени с Bad на Майкъл Джексън. Йохан Кройф веднага отбелязва пред французите, че самият той е бил агресивен футболист, в което "няма нищо лошо".

19. По време на награждаването в Париж Стоичков получава вестник-експресно издание на българското списание "SuperСпорт", като специалният брой е посветен на "Златната топка". Заглавието на вестника е "Златният Христо". Барселона пък дарява звездата с клубна кукла от серията Jordie Dolls Collection с неговия лик.

20. В януарския си брой "SuperСпорт" слага на корицата си невероятната информация, че церемонията в Париж е наблюдавана от четири милиарда зрители. Това, разбира се, не отговаря на истината. И до днес се смята, че световният рекорд за брой телевизионни зрители държи погребението на принцеса Даяна, наблюдавано от над два милиарда души през 1997 г.

21. Освен че печели "Златната топка", Стоичков е избран и в идеалния отбор на Европа за 1994 г. Той води нападението заедно с Юрген Клинсман. Йордан Лечков е другият българин в звездния тим. Камата попада и в световната единайсеторка на "Онз Мондиал".

22. Стоичков и близките му поливат триумфа в ресторант "Бермуда Онион" в Париж. Домакините го посрещат с петминутна мелодия от аудиокасета с Le Mystere des Voix Bulgares – "Мистерията на българските гласове".

23. На 20 декември 1994 г. вестник "7 дни спорт" пише на чело "Стоичков е номер 1". Изданието се шегува, че защитникът на Манчестър Юнайтед Пол Паркър се кръсти всяка сутрин, за да не среща повече българския Ел Пистолеро. Малко по-рано Камата вкарва два гола на "червените дяволи" в Шампионска лига, единият от които е неговото стотно попадение за Барселона.

24. Стоичков показва "Златната топка" на 21 декември 1994 г. на "Камп Ноу" преди шампионатното домакинство на Барселона срещу Бетис (1:1).

25. След победата на Стоичков, Николай Колев – Мичмана излиза с коментар във вестник "Футбол": "От хора, чужди на чувството за справедливост, Ицо бе лишен от "Златната топка" през 1992 г. Сега нямаше как и глобусът е в ръцете му".

26. Стоичков е третият футболист, на когото снимка от специалната фотосесия със "Златната топка" е използвана за корицата на "Франс Футбол" – първите двама са Жан-Пиер Папен и Роберто Баджо. Българинът е в официален костюм и с папийонка, за разлика от французина и италианеца, които са в кежуал стил на корицата на прочутото списание.

27. На 30 декември 1994 г. новият носител на "Златната топка" играе в благотворителен мач за "Копа дела Бонта" на стадион "Джузепе Меаца" – европейският клубен шампион Милан приема символичен отбор на коледните звезди. Срещата е излъчена у нас пряко по "Евроспорт". Христо Стоичков и колегите му побеждават "росонерите" на Фабио Капело с 3:2.

28. През януари 1995 г. списание "Тип-топ Футбол Прес" излиза с лика на българската мегазвезда на своята корица и заглавието: "Над него остана само Господ".

29. На 9 юни 1999 г. Стоичков казва на английския селекционер Кевин Кигън на стадион "Българска армия", че като дете е мечтал да спечели като него "Златната топка". Това се случва след последния мач на нападателя за България – срещу Англия (1:1) в европейска квалификация.

30. ЦСКА е единственият български клуб, в чийто музей може да се види копие на "Златната топка". Стоичков го дарява на директора на музея на "червените" Александър Манов през 2015 г.