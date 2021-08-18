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  3. Кръгът във Втора лига продължава с девет мача

Кръгът във Втора лига продължава с девет мача

  • 18 август 2021 | 16:56
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Кръгът във Втора лига продължава с девет мача

Днес се играят всички останали мачове от шестия кръг на Втора лига. Срещите започнаха вчера с победата 1:0 на Септември (София) над Литекс. Най-голямото дерби днес е в Пловдив, където Марица приема Спартак (Варна). 

17 август, 2021: 
ЛИТЕКС 0:1 СЕПТЕМВРИ 
0:1 Атанас Кабов (7) 

Кабов донесе трите точки за Септември в Ловеч
Кабов донесе трите точки за Септември в Ловеч

18 август, 2021: 
МАРЕК - ЦСКА 1948 II 

МАРИЦА - СПАРТАК (ВАРНА) 

ДОБРУДЖА - СТРУМСКА СЛАВА 

ЛЕВСКИ (ЛОМ) - НЕФТОХИМИК 

ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - СПОРТИСТ 

ЯНТРА (ГАБРОВО) - СОЗОПОЛ 

МИНЬОР (ПЕРНИК) - ЕТЪР

18 август, 2021: 
СЕПТЕМВРИ (СИМИТЛИ) - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) II 

18 август, 2021:
 ЛУДОГОРЕЦ II - МОНТАНА

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