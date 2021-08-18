Кръгът във Втора лига продължава с девет мача

Днес се играят всички останали мачове от шестия кръг на Втора лига. Срещите започнаха вчера с победата 1:0 на Септември (София) над Литекс. Най-голямото дерби днес е в Пловдив, където Марица приема Спартак (Варна).

17 август, 2021:

ЛИТЕКС 0:1 СЕПТЕМВРИ

0:1 Атанас Кабов (7)

Кабов донесе трите точки за Септември в Ловеч

18 август, 2021:

МАРЕК - ЦСКА 1948 II



МАРИЦА - СПАРТАК (ВАРНА)



ДОБРУДЖА - СТРУМСКА СЛАВА



ЛЕВСКИ (ЛОМ) - НЕФТОХИМИК



ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - СПОРТИСТ



ЯНТРА (ГАБРОВО) - СОЗОПОЛ



МИНЬОР (ПЕРНИК) - ЕТЪР