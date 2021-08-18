Кръгът във Втора лига продължава с девет мача
Днес се играят всички останали мачове от шестия кръг на Втора лига. Срещите започнаха вчера с победата 1:0 на Септември (София) над Литекс. Най-голямото дерби днес е в Пловдив, където Марица приема Спартак (Варна).
17 август, 2021:
ЛИТЕКС 0:1 СЕПТЕМВРИ
0:1 Атанас Кабов (7)
Кабов донесе трите точки за Септември в Ловеч
18 август, 2021:
МАРЕК - ЦСКА 1948 II
МАРИЦА - СПАРТАК (ВАРНА)
ДОБРУДЖА - СТРУМСКА СЛАВА
ЛЕВСКИ (ЛОМ) - НЕФТОХИМИК
ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - СПОРТИСТ
ЯНТРА (ГАБРОВО) - СОЗОПОЛ
МИНЬОР (ПЕРНИК) - ЕТЪР
18 август, 2021:
СЕПТЕМВРИ (СИМИТЛИ) - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) II
18 август, 2021:
ЛУДОГОРЕЦ II - МОНТАНА