Невен Венков: Късметът ни обърна гръб

Устрем (Дончево) надви гостуващия му Черноломец (Попово) с 2:1. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Устрем обърна Черноломец

Невен Венков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Загубихме, но смея да твърдя, че късметът ни обърна гръб. След равностойно първо полувреме в началото на второто поведохме с дебютния гол на Тони Михайлов за нас. Играехме добре и по всичко изглеждаше, че ще отбележим и втори гол – създавахме положения, като при едно от тях, сам срещу вратаря пропуснахме, а в ответната атака домакините изравниха. Това като че ли разстрои играта ни и получихме и втори гол от едно центриране. До края на срещата създадохме достатъчно ситуации, за да стигнем най-малкото до равенство, но топката не влизаше и не влизаше. Веднъж уцелихме и гредата. Лош резултат за нас, но момчетата вложиха много усилия, опитаха, бориха се до последно, просто не ни се получи днес“.

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