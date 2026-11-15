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  2. Бенковски (Исперих)

Димитър Трендафилов: Спечелихме почти равностоен двубой

  • 15 ное 2026 | 10:38
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Димитър Трендафилов: Спечелихме почти равностоен двубой

Бенковски (Исперих) се наложи с 3:0 у дома над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски с категоричен успех
Бенковски с категоричен успех

Димитър Трендафилов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от победата, която е с категоричен резултат. Но за пореден път искам да подчертая, че успехът не дойде много лесно. Двубоят в голямата си част бе равностоен, тъй като гостите от Нови пазар играха много добре, имаха си и те своите положения. Поведохме рано с 2:0 още в средата на първото полувреме, което ни донесе и спокойствие. В предни позиции ни липсваха Марин Петков и Хюсин Кельовлуев, които са важна част от нашия отбор. Но пък затова сме целият отбор, за да можем да решаваме кадрови липси, когато има контузени или наказани футболисти“.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

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