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Танчо Калпаков: Очаквах това, което се получи

  • 8 ное 2026 | 08:57
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Танчо Калпаков: Очаквах това, което се получи

Едноименният тим на Крумовград продължи безгрешната си серия с 1:0 в Казанлък над местния Розова долина. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

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Танчо Калпаков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Очаквах това, което се получи. Стилът, който Розова долина практикува е много неприятен и е от отборите, които знаят какво правят. Не толкова с голяма класа, колкото с млади момчета, които тичат много. Имат бързи футболисти в предни позиции и с един добър преход имаха много чисто положение през първото полувреме, което нашият вратар спаси. Иначе щеше да стане много трудно, ако бяха вкарали. Играха добре подредени отзад и не ни дадоха много шансове. Важното е да побеждаваме, независимо по какъв начин. Засега не държим чак толкова на красивата игра. Трябва да преодоляваме съперниците по-ефективно. Всеки отбор си има шансовете. Но нивото на нашия отбор би трябвало да е доста по-високо от на другите отбори и не е добре да си позволяваме слабости в мачовете“.

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