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Танчо Калпаков: Никой не дава никому нищо даром

  • 5 ное 2026 | 11:05
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Танчо Калпаков: Никой не дава никому нищо даром

В събота, едноименния тим на Крумовград ще играе в Казанлък с местния Розова долина. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Никой не дава никому нищо даром. Всеки отбор играе за да спечели. Именно за това трябва да подхождаме с максимална сериозност към всеки двубой. Поредното препятствие пред нас е в Казанлък. Искаме да си тръгнем от там доволни. За да го постигнем, е необходимо да изиграем 90 минути според възможностите си“, коментира пред Sportal.bg Танчо Калпаков, треньор на Крумовград.

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