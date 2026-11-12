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Росен Крумов: Да вземем максимума

  • 12 ное 2026 | 08:45
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Росен Крумов: Да вземем максимума

Едноименният тим на Костинброд приема в събота Струмска слава (Радомир). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Ще играем със сериозен противник – един от водещите в групата. Има добри футболисти, с опит. Това означава тежко изпитание за отбора ни. Нямаме притеснения. Стига да покажем на терена, потенциала си. Сторим ли го, имаме добри шансове за успех. Трите точки са целта ни, още повече, че ще играем на нашия стадион“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

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