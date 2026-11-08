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Селта не успя да пречупи Леванте

  • 8 ное 2026 | 21:44
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Селта не успя да пречупи Леванте

Селта и Леванте завърши 0:0 в среща от 11-ия кръг на Ла Лига. И двата отбора не се намират в много добра форма и това си пролича на терена. Тимът от Виго е 11-ти в класирането, докато днешният му съперник е на точка над зоната на изпадащите.

Домакините имаха предимство по отношение владеенето на топката и можеха рано да поведат, но ударът на Пабло Дуран бе отразен от Матю Райън. При следващата си атака те стигнаха до гол на Хави Руеда, но той бе отменен поради засада. До почивката още едно попадение, този път на Дуран, не бе зачетено поради засада. Селта имаше някои възможности, но допускаше грешки в края на атаките си.

След почивката ситуацията не се промени. Капитанът Яго Аспас отправи удар, който не затрудни особено Райън. Влезлият на почивката Хави Галан пропусна една добра възможност. Към края Селта натисна по-сериозно, но Райън направи отлично двойно спасяване, за да спре Дуран.

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Снимки: Imago

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