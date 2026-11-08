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Бетис измъкна трите точки с голове в края

  • 8 ное 2026 | 17:16
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Бетис измъкна трите точки с голове в края

Бетис постигна успех с 2:0 при гостуването на Елче в мач от 12-ия кръг на Ла Лига. Двата гола паднаха в заключителната част на срещата, като тимът на Мануел Пелегрини успя да пречупи съпротивата на домакините. Тимът от Андалусия стигна до успеха с попадения на Родриго Рикелме (81') и Марк Бартра (89').

Домакините оказаха сериозна съпротива, но гостите постепенно увеличиха натиска след почивката. В 67-ата минута Исco и Абде Езалзули пропуснаха добри възможности, а малко по-късно удар на Жозе Антонио Моранте срещна десния страничен стълб. Само минута след това Рикелме, появил се като резерва, откри резултата от непосредствена близост. Елче опита да реагира, но в 89-ата минута Бартра сложи точка на спора с глава след центриране на Дани Себайос от ъглов удар. Така Бетис си тръгна с три точки от „Мартинес Валеро“ след силен финален щурм, докато Елче не успя да се възползва от домакинското си предимство.

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Снимки: Gettyimages

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