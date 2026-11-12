Родопа гостува в Раковски

В събота, Родопа (Смолян) ще играе в Раковски с местния Секирово. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Раковски винаги е трудно място за гостуващите отбори. Секирово е агресивен отбор, който се бори докрай. В затруднено положение са, което ги прави опасни. Трябва много да внимаваме. Ако искаме да вземем нещо, трябва да сме компактни и да се раздадем максимално. Когато изпълняваме това, шансовете ни за положителни резултати нарастват значително“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

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