Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Атанас Рибарски и Илия Груев застават пред медиите, националите се подготвят за сблъсъка с Исландия от Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Родопа (Смолян)

Родопа гостува в Раковски

  • 12 ное 2026 | 17:31
  • 261
  • 0
Родопа гостува в Раковски

В събота, Родопа (Смолян) ще играе в Раковски с местния Секирово. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Раковски винаги е трудно място за гостуващите отбори. Секирово е агресивен отбор, който се бори докрай. В затруднено положение са, което ги прави опасни. Трябва много да внимаваме. Ако искаме да вземем нещо, трябва да сме компактни и да се раздадем максимално. Когато изпълняваме това, шансовете ни за положителни резултати нарастват значително“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

България U17 0:2 Сърбия U17, начало на втората част

България U17 0:2 Сърбия U17, начало на втората част

  • 12 ное 2026 | 18:52
  • 2603
  • 0
Груев: Можем да победим Исландия

Груев: Можем да победим Исландия

  • 12 ное 2026 | 18:13
  • 224
  • 3
70-годишният Ради Здравков бележи при победа на ЦСКА, Томаш също в игра

70-годишният Ради Здравков бележи при победа на ЦСКА, Томаш също в игра

  • 12 ное 2026 | 18:07
  • 354
  • 0
Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

  • 12 ное 2026 | 18:01
  • 2547
  • 1
Николай Кателиев: Даром нищо няма да получим

Николай Кателиев: Даром нищо няма да получим

  • 12 ное 2026 | 17:53
  • 256
  • 0
Живко Бояджиев: Пореден шанс за младите ни футболисти

Живко Бояджиев: Пореден шанс за младите ни футболисти

  • 12 ное 2026 | 17:51
  • 231
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА наказа тежко Левски след мача с Ягелония, поляците с два пъти по-малка глоба

УЕФА наказа тежко Левски след мача с Ягелония, поляците с два пъти по-малка глоба

  • 12 ное 2026 | 17:36
  • 6910
  • 7
Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

  • 12 ное 2026 | 18:01
  • 2547
  • 1
Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 11567
  • 43
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

  • 12 ное 2026 | 17:08
  • 14595
  • 13
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 19753
  • 49
Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

  • 12 ное 2026 | 16:53
  • 2754
  • 4