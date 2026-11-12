Росен Крумов за загубата в Ботевград

Балкан (Ботевград) победи у дома едноименния тим на Костинброд с 2:1 във финал на Област София от турнира за купата на Аматьорската лига.

С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд коментира пред клубни сайт.

„В този мач играхме постоянно с трима-четирима играчи от втория отбор, двама от които като титуляри. Един от тях се включи много добре. Видя се, че и позицията на Дани Гогов, на която беше днес, е по-подходяща, защото така по-лесно получава топката. По този начин вкара и гола. Мачът си беше отворен, никой не се е затворил и всеки имаше шанс да спечели. Накрая ни направиха няколко контри след ъглови удари за нас. Лошото е, че ни вкараха два гола от статични положения. В два поредни двубоя този отбор ни побеждава с късни голове, получени след наши грешки“.

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