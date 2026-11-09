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Хорхе Мартин очаква да бъде почти на 100% за старта в Португалия след героично каране в Катар

  • 9 ное 2026 | 10:30
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Хорхе Мартин демонстрира забележителна воля и характер по време на състезателния уикенд за Гран При на Катар в MotoGP. Испанецът завърши седми в неделната надпревара на „Лусайл“, след като в началото на седмицата дори обмисляше въобще да не пътува за състезанието. С представянето си той успя да отложи шампионските празненства на Марк Маркес с поне 13 дена.

Азиатските стартове от календара на MotoGP отново се оказаха ключови за развръзката в битката за световната титла, която вече е съвсем близо до Маркес. Състезателят на Дукати може да си осигури короната още след две седмици, след като отличното темпо на Марко Бедзеки и непоколебимостта на Мартин не му позволиха да стане шампион още в Катар.

Счупване в дясната китка постави под сериозен въпрос участието на Мартинатора, който първоначално планираше да остане в родината си. Въпреки силните болки Мартин не само застана на старт, но и завоюва трето място в съботния спринт, а в неделя се нареди седми.

Въпреки че дистанцията до Маркес се увеличи, състезателят на Априлия заслужи уважението на своите съперници с начина, по който понесе физическия дискомфорт. Задачата му бе още по-сложна, тъй като трябваше да поеме сериозни рискове след старт от 11-а позиция на решетката (10-а в неделя поради оттеглянето на Франческо Баная).

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„Гордея се с постигнатото, тъй като в понеделник и вторник дори не исках да идвам тук, а накрая завърших и двете състезания. Заминаваме за Португалия, запазвайки шансовете си. Става все по-трудно, но все още сме в битката“, сподели Мартин пред DAZN в неделя вечерта.

„Не мога да карам оптимално, не мога да натискам спирачките както трябва и няма как да извлека максимума от мотора. В края беше изключително тежко, а в последните три обиколки просто исках всичко да свърши.

„Имаше сериозен риск в първите завои. Ключът беше в квалификацията, защото старт от толкова задна позиция не ми помогна. Ръката ми е подута като пъпеш, но смятам, че в Португалия ще бъда готов почти на сто процента. Аз съм корав и упорит. Има нещо вътре в мен, което постоянно ме кара да се боря“, завърши състезателят на Априлия.

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Снимки: Gettyimages

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