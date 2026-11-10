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Гранит Джака отпадна от състава на Швейцария за решителните битки в Лигата на нациите

  • 10 ное 2026 | 11:13
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Гранит Джака отпадна от състава на Швейцария за решителните битки в Лигата на нациите

Полузащитникът на швейцарския национален отбор Гранит Джака няма да може да помогне на тима в предстоящите последни два двубоя от група Б1 на Лигата на нациите. Причината за отсъствието на опитния футболист в мачовете срещу съставите на Словения и Шотландия е мускулна травма в областта на прасеца, съобщиха от Швейцарската футболна асоциация.

34-годишният халф, който има зад гърба си внушителните 152 участия с екипа на "кръстоносците", бе повикан отново от селекционера Мурат Якин. Преди това Джака не бе част от отбора за октомврийските срещи срещу Шотландия, Словения и Северна Македония, след като стана ясно, че през 2022 година е придобил фалшив сертификат за ваксинация срещу Ковид-19.

Здравословният проблем обаче осуети плановете за завръщането му на терена както за петъчната визита на словенска земя в Марибор, така и за последващото домакинство срещу шотландците в Санкт Гален в понеделник.

„Гранит Джака трябва да напусне лагера на швейцарския национален отбор поради контузия в прасеца“, гласи официалното съобщение от щаба на тима.

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