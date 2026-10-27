Джака отново ще е капитан на Швейцария, Емболо също се завръща

Гранит Джака отново е капитан на швейцарския национален отбор по футбол, след като пропусна четири мача, тъй като призна, че е използвал фалшиви сертификати за ваксинация по време на пандемията от КОВИД-19, съобщи АП. Нападателят Бреел Емболо, който през септември също бе замесен в подобен случай, отново е на разположение в състава за двата мача от Лигата на нациите следващия месец, съобщиха от Швейцарската футболна федерация.

„Радвам се, че отново мога да избирам състава без ограничения за ноемврийските мачове“, заяви селекционерът на Швейцария Мурат Якин. От федерацията посочиха, че Якин, неговият щаб и играчите са били единодушни в желанието си Джака да продължи да бъде капитан. Този месец Джака разкри, че е получил двугодишно условно наказание заради придобиването на фалшив документ за ваксинация през 2022 г. Той е покрил съдебните разноски и му е наложена условна глоба в размер на 150 000 швейцарски франка. Капитанът може да увеличи постижението си от 152 мача за националния отбор, когато Швейцария гостува в Словения на 13 ноември и приема Шотландия три дни по-късно. Швейцария, която достигна до четвъртфиналите на Световното първенство, оглавява групата си във второто ниво на Лигата на нациите – с пет точки преднина пред Словения – и се стреми към завръщане в елитното ниво.

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