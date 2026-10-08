Гранит Джака се размина с условна глоба заради фалшивия ковид сертификат

Капитанът на швейцарския национален отбор Гранит Джака беше наказан с условна парична глоба от 150 000 швейцарски франка с двугодишен изпитателен период. Причината за санкцията е използването на подправен сертификат за ваксинация по време на пандемията от КОВИД-19.

Футболистът внесе яснота около решението с публикация в социалната мрежа „Инстаграм“. По думите му присъдата представлява 50 дневни надници от по 3000 франка, като наложената финансова санкция няма да бъде приведена в изпълнение, стига той да не извърши ново нарушение в рамките на следващите две години. Джака уточни, че глобата му е наложена заради неправомерно сдобиване с неистински документ.

„Това означава, че наказанието няма да бъде приведено в изпълнение, ако не си навлека неприятности през този двегодишен период“, написа Джака. „Осъдиха ме на условна глоба, равняваща се на 50 дневни ставки по 3000 франка всяка, с двегодишен изпитателен срок, заради измамно сдобиване с фалшив документ.“

На този етап остава неясно дали полузащитникът ще понесе и спортно-технически последствия. От Швейцарската футболна федерация потвърдиха, че са запознати със съдебното постановление и обявиха готовност да стартират планираните дискусии относно съвместното си бъдеще с националния състезател.

През изминалия месец самият Джака публично призна, че е притежавал документи за поставена ваксина срещу коронавирус, без в действителност да е преминал през имунизация.

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