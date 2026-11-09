Леклер, Антонели и Беарман с наказания след финала в Сао Пауло

Общо трима пилоти получиха наказания след финала на състезанието за Гран При на Сао Пауло, като само една от тези санцкии доведе до промяна в крайното класиране на „Интерлагос“.

Шарл Леклер е единственият състезател, който губи позиция в резултат на наказание. Монегаскът беше санкциониран с 5 секунди заради контакта му с Лиам Лоусън малко преди финала, когато двамата се бореха за седмото място. Първоначално Леклер завърши седми, но след санкцията от 5 секунди пилотът на Ферари се смъкна зад своя съперник от Рейсинг Булс, като Леклер реално е последният пилот, финиширал в обиколката на лидера.

Contact between Leclerc and Lawson 💥 Stewards handed Charles a five-second penalty for this collision after the race, dropping him to P8 while Liam moved up to P7 🔀 #F1 #BrazilGP https://t.co/T1pk1DcID4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Световният шампион Андреа Кими Антонели и пилотът на Хаас Оливър Беарман също бяха наказани с по 5 секунди заради опасни връщания в бързата лента по време на спирания в бокса. Двамата обаче запазват своите позиции, тъй като разликите спрямо финиширалите зад тях пилоти бяха повече от 5 секунди. Така Антонели остава пети, а Беарман – 17-ти.

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Снимки: Gettyimages