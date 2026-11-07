Ботев Академик измъкна драматична победа над Ямбол след обрат в последната четвърт

Ботев Академик постигна драматична победа при гостуването си на Ямбол в двубой от петия кръг на Sesame НБЛ. Гостите се наложиха с 96:93 (25:19, 22:20, 18:32, 31:22) в зала „Диана“ пред 800 зрители, след като наваксаха изоставане от шест точки в заключителните десет минути.

Ботев Академик започна по-добре срещата и спечели първата четвърт с 25:19. Гостите продължиха да диктуват темпото и през втория период, като увеличиха преднината си и се оттеглиха на почивката с аванс от осем точки при 47:39.

След подновяването на играта Ямбол показа съвсем различно лице. Домакините подобриха значително представянето си в нападение и реализираха 32 точки в третата четвърт срещу 18 за съперника. По този начин ямболии осъществиха пълен обрат и влязоха в последния период с преднина от 71:65.

В заключителните десет минути обаче Ботев Академик намери сили за нов обрат. Гостите отговориха със силна игра в нападение и спечелиха четвъртата част с 31:22, за да стигнат до крайното 96:93 в един от най-оспорваните двубои от кръга.

Николай Михайлов беше над всички за победителите с впечатляващ дабъл-дабъл от 28 точки и 15 борби, към които добави 3 асистенции. Той реализира 10 от 16-те си стрелби от игра и всичките си шест наказателни удара, завършвайки с коефициент на полезно действие 42.

Шон Муур също записа дабъл-дабъл с 23 точки и 12 борби, като овладя цели 7 топки в нападение. Радосав Спасоевич добави 21 точки, включително 4 успешни стрелби от тройката, а Дикуариус Николас се отчете с 12 точки и 10 асистенции.

За Ямбол Кристофър Харди-Тейлър изигра изключителен мач и завърши с 34 точки, 5 асистенции и 3 откраднати топки. Берк Мехмед добави 16 точки и 5 борби, а Джейлан Йънг и Никола Нанков реализираха по 10. Джошуа Тейлър се отличи с 12 борби и 7 точки.

Гостите имаха сериозно предимство в борбата под кошовете – 43 срещу 28, като овладяха 15 топки в нападение. Ботев Академик беше и по-ефективен от далечно разстояние, реализирайки 9 от 18-те си опита за три точки (50%), докато Ямбол завърши с 10 успешни тройки от 27 опита (37%).

ЯМБОЛ – БОТЕВ АКАДЕМИК 93:96 (19:25, 20:22, 32:18, 22:31)

ЯМБОЛ: Кристофър Харди-Тейлър 34, Джейлан Йънг 10, Берк Мехмед 16, Андон Вачев 9, Джошуа Тейлър 7 (Калоян Пенев, Никола Нанков 10, Енес Акман 3, Джереми Джулиан Колев 4; Симоне Валларино, Божидар Желязков и Алексиан Добрев не играха).

БОТЕВ АКАДЕМИК: Дикуариус Николас 12, Шон Муур 23, Максим Чоков 3, Николай Михайлов 28, Димитър Стамов 4 (Радосав Спасоевич 21, Станимир Стефанов, Анд

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