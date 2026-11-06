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Борусия Дортмунд без голмайстора си срещу Елверсберг

  • 6 ное 2026 | 04:39
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Борусия Дортмунд без голмайстора си срещу Елверсберг

Гвинейският национал Серу Гираси ще пропусне съботния мач на Борусия (Дортмунд) от германската Бундеслига срещу Елверсберг. Африканският нападател е с разтежение на бедрен мускул.

„Серу е контузен и няма да ни помогне в двубоя срещу новака в Бундеслигата. Това е осезаема загуба, тъй като той е физически силен и опасен при статични положения", заяви треньорът на Борусия Нико Ковач.

Гираси се контузи във вторнишкия двубой от основната фаза на Шампионската лига срещу Реал Бетис (2:1), в който трябваше да бъде принудително заменен още преди почивката, припомня агенция ДПА.        

Ковач обаче ще може да разчита срещу Елверсберг на възстановения австрийски халф Марсел Забитцер. „Саби вече тренира с отбора след боледуването и ще бъде на разположение за мача с Елверсберг, което е отлична новина", добави Ковач.

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Снимки: Gettyimages

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