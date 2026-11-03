Американска марка обяви, че се завръща в НАСКАР през 2027 година

Американската автомобилна марка Додж ще се завърне в сериите НАСКАР през 2027 година. С това марката ще стане четвъртият заводски участник на стартовата решетка, присъединявайки се към Шевролет, Тойота и Форд. Включването се реализира с една година по-рано от първоначалните очаквания, което налага изключително ускорена подготовка.

Новината бе оповестена официално по време на изложението SEMA в Лас Вегас, а състезателният автомобил ще бъде представен публично през декември на надпреварата „Сноубол Дерби“. В най-високия клас концернът ще си партнира с тима на Каулиг Рейсинг, който понастоящем използва техника на Шевролет. Отборът вече поддържа пет пикапа Рам 1500 в третия ешелон на шампионата, след като компанията майка Стелантис възстанови присъствието си там за сезон 2026.

You thought this story was over. It's only just begun. @Dodge returns to the NASCAR Cup Series in 2027! https://t.co/hrmq1WwqVB — NASCAR (@NASCAR) November 3, 2026

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„Всички твърдяха, че е невъзможно да се върнем само за една година. Нашият отговор беше: "Гледайте как ще стане". Можехме да отделим три години за планиране, изпитания и доработване, или да направим всичко това в реално време, директно на трасето. По този начин ще бъде несравнимо по-трудно, но бавният ход никога не е бил част от същността на Додж, заяви изпълнителният директор Тимъти Кунискис.

Собственикът на партньорския отбор Мат Каулиг също изрази задоволство от постигнатото споразумение:

„Това е паметен момент както за мен, така и за Крис Райс. Основахме Каулиг Рейсинг преди цяло десетилетие и преодоляхме сериозни предизвикателства по пътя си, затова е огромна чест да бъдем избрани за водещ тим при завръщането на Додж в шампионата. Напълно осъзнаваме отговорността, която поемаме, и сме готови да се докажем. Партньорството ни осигурява стабилност и условия да изградим печеливша програма в дългосрочен план.“

It’s time to drop the hammer, again. Dodge is back in NASCAR. https://t.co/DnquIybhGq — Dodge (@Dodge) November 3, 2026

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Макар че все още липсва официално потвърждение, двигателите за новите болиди най-вероятно ще бъдат подготвяни от специализираната компания ECR, която понастоящем доставя мотори на автомобилите на Шевролет за тимове като Ричард Чайлдрес Рейсинг, Тракхаус Рейсинг и Каулиг Рейсинг.

Очаква се Каулиг да запази настоящата си пилотска двойка – Ей Джей Алмендингър с болид номер 16 и Тай Дилън с номер 10, като това решение ще бъде оповестено по време на състезателния уикенд на пистата „Хоумстед“. Тимът има две победи в най-висшата лига, като и двете са спечелени от Алмендингър – на неовалното трасе в Индианаполис през 2021 и на трасето ровала в Шарлът през 2023 г.

THE BIG ONE! Lots of good cars involved in this one, including some championship hopefuls. https://t.co/We4pm1q5Fe — Motorsport (@Motorsport) October 25, 2026

Историята на Додж в НАСКАР води началото си от 1950 година. Марката печели две титли при конструкторите (през 1970 и 1975 г.) и редица шампионски трофеи при пилотите. Легендарният Ричард Пети печели три от своите седем първи места с автомобил на бранда през 70-те години, а през 2012 г. Брад Кесловски донесе последната шампионска купа за концерна, преди марката да напусне сериите с въвеждането на поколението автомобили Gen 6 през 2013 г. Настоящата платформа Next Gen се очаква да улесни интеграцията, тъй като правилата вече разчитат на унифицирани компоненти от сертифицирани външни доставчици, вместо на разработка от нулата.

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Снимки: Gettyimages