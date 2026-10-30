Бенфика разпери криле с четири гола и си уреди сблъсък с Порто

Отборът на Бенфика се класира за полуфиналите в турнира за Купата на лигата на Португалия, след като победи с 4:1 тима на Жил Висенте на стадион "Да Луж". Така "лисабонските орли" запълниха последното свободно място във финалната четворка и си осигуриха сблъсък с големия съперник Порто.

Големият герой за домакините бе Доди Лукебакио, който се разписа в 36-ата и 54-ата минута. Между двете му попадения точен бе и Георгий Судаков (40'), а Джон Дуран оформи крайния резултат в заключителната част на срещата. За гостите се разписа Андреас Лаусен (56'), но неговият гол се оказа недостатъчен, за да върне отбора му в битката за продължаване напред.

🚏 Next stop: Leiria 🏰 https://t.co/XeP7jzFn3R — SL Benfica (@slbenfica_en) October 29, 2026

Началото не предвещаваше толкова убедителен успех за селекцията на Марко Силва. Гостите показаха, че не са пристигнали в Лисабон само за участие, а малко преди откриването на резултата Анатолий Трубин трябваше да се намесва решително, за да запази нулевото равенство.

Спорна дузпа прати Порто на полуфинал

В 36-ата минута обаче Бенфика намери пътя към гола. Судаков проби отдясно и прати топката в наказателното поле, където опитът на защитата да изчисти доведе до рикошет в Самуел Дал. Коженото кълбо попадна у Лукебакио, който стреля с левия крак и откри резултата.

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Само четири минути по-късно "орлите" нанесоха втори удар. След центриране отляво и неуспешен опит на гостите да се справят с опасността топката стигна до Судаков. Украинецът не се поколеба и с красив изстрел от движение я прати в горния десен ъгъл, за да осигури комфортна преднина на своя тим преди почивката.

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След паузата Лукебакио отново вдигна трибуните на крака. В 54-ата минута Андреас Шелдеруп центрира от корнер, а Рикардо Есгайо изчисти към белгиеца. Последният демонстрира впечатляваща акробатика и с красив удар оформи класиката.

Жил Висенте все пак намери сили да отговори почти веднага. Само две минути по-късно резервата Лаусен отправи великолепен далечен изстрел и този път Трубин остана безпомощен. Така датчанинът намали на 1:3 и даде известна надежда на своите.



Гостите дори се доближиха до второ попадение, но Клеман Лангле изчисти от голлинията и предотврати автогол на Суфиан Ел Каруани. Вместо интригата да се върне с пълна сила, в заключителната част Бенфика сложи точка на спора чрез Дуран, който завърши контраатака за 4:1. Неприятностите за Жил Висенте не приключиха дотук, тъй като Антонио Еспигарес бе изгонен за удар с лакът срещу Рафа Силва.

Финалната четворка ще се проведе в Лейрия между 5 и 9 януари 2027 година. Освен дербито между Бенфика и Порто, програмата на полуфиналите предлага и среща между Спортинг (Лисабон) и Фамаликао. "Орлите" продължават преследването на девети трофей от надпреварата, в която са рекордьори по отличия.

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