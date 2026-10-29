Спорна дузпа прати Порто на полуфинал

Порто се класира за полуфиналите на Купата на Лигата на Португалия след минимална домакинска победа с 1:0 над Академико (Визеу). Единственото попадение на „До Драгао“ отбеляза Сантиаго Хименес от дузпа в края на първото полувреме. Решението за наказателния удар обаче предизвика сериозни дискусии.

Старши треньорът на домакините Франческо Фариоли направи пълна ротация на състава си, като смени всичките 11 титуляри от последния двубой с Жил Висенте. Сред започналите срещата бяха новите попълнения Крис Смолинг, Доминик Пърпич и Габриел Мек.

Въпреки сериозното си преимущество във владеенето на топката Порто срещна затруднения срещу организираната защита на Академико. Гостите, които само няколко дни по-рано победиха Спортинг (Лисабон) с 2:1 като гост в първенството, демонстрираха, че не са пристигнали на „До Драгао“ като обречени.

Решителната ситуация настъпи непосредствено преди почивката. След центриране на Мартим Фернандеш вратарят Хуан Сориано не успя да избие убедително топката и тя срещна ръката на защитника Юго Гамбор. Главният съдия Сержио Гельо отсъди дузпа, а решението му беше потвърдено след намесата на ВАР.

Спортинг отново не убеди, но е на полуфинал за Купата на Лигата

Наказателният удар предизвика полемика, тъй като докосването с ръка изглеждаше неволно. Сантиаго Хименес обаче не се поколеба и реализира за 1:0 в 45-ата минута. Това беше второто попадение на мексиканския нападател с екипа на Порто и първото му на „До Драгао“.

Финалната четворка в турнира ще се проведе през януари в Лейрия. На полуфиналите „драконите“ ще срещнат победителя от двубоя между Бенфика и Жил Висенте.

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Снимки: Imago