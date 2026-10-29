Брага изхвърча от третия по сила турнир в Португалия

Отборът на Брага отпадна от турнира за Купата на лигата на Португалия, след като не успя да преодолее тима на Фамаликао в първия кръг от надпреварата.
Съперниците завършиха при равенство 2:2 и в крайна сметка дузпите трябваше да определят крайния победител. Там Фамаликао надделя с 3:1 и продължи с успех в общия резултат от 5:3.
Интересното бе, че в игровата част от двубоя три от общо четирите попадения паднаха след изпълнение на 11-метрови наказателни удари.
В 16-ата минута Йоргос Куциас откри за Фамаликао и нататък главният съдия Жоао Ферейра се видя принуден на няколко пъти да покаже бялата точка.
Това стана за първи път в 37-ата минута, когато Брага изравни резултата, а гостите поведоха отново в 4-ата минута на добавеното време, когато Куциас се разписа и от дузпа.
След почивката изглеждаше, че няма как да падне нов гол, но в 89-ата минута домакините получиха втори наказателен удар и Рикардо Орта също вкара втори гол.
В крайна сметка Орта не можа да вкара за трети път от бялата точка, тъй като изпусна първата дузпа за своите. Той не бе и единственият, който не се справи от 11-ия метър, като неговата съдба повториха още Йонас Винд и Марио Доргелес. Така от бялата точка за Брага единствен се разписа Жоао Моутиньо.
Жил Диаш и Маркос Пеня пък се провалиха за Фамаликао още при първите си изпълнения и дълго време нулевото равенство при дузпите се запази. Чак от третия опит Сорисо бе точен за гостите, а след него последователно се разписаха Тамаш Шуч и Пауло Морейра, които дадоха победата за гостите.
Първият кръг от турнира за Купата на лигата на Португалия има характер на 1/4-финали и събира завършилите на първите осем места от елитната Лига Португал през предходния сезон. Полуфиналите ще бъдат през януари 2027 година, като за финалната четворка вече се класираха грандовете Порто и Спортинг (Лисабон). Бенфика и Жил Висенте, които също играят тази вечер, ще определят последния тим, който ще се включи в спора за място на големия финал в първите дни на идната година.
СНИМКА: SC Braga// TWITTER