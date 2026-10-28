Шлотербек похвали героя за Дортмунд срещу Вердер

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек похвали съотборника си Марсел Забитцер, след като негов пряк свободен удар в добавеното време осигури победа с 3:2 срещу Вердер (Бремен) и място на осминафиналите за Купата на Германия.

„Той има невероятен ритъм и удар. И мисля, че Заби наистина го заслужи след последните няколко седмици и месеци, когато често беше несправедливо критикуван. Той е от хората, които вкарват големи голове“, каза Шлотербек след двубоя. Бранителят си спомни и за сезон 2023/24 на Шампионската лига, когато Забитцер изведе Борусия на полуфиналите с далечен удар при победата с 4:2 срещу Атлетико Мадрид във втория мач.

Борусия (Д) си създаде проблеми, но ги реши в последните секунди

Продълженията на вчерашния двубой изглеждаха сигурни, докато халфът не вкара страхотен гол от пряк свободен удар. „Треньорът ми каза да стрелям. Това само затвърди вярата ми, че мога да го направя. Удрям топката с десния си крак. Правил съм го много пъти преди и влязох в този момент с увереност. Днес беше страхотен момент, начинът, по който топката влетя право в мрежата“, заяви Забитцер.

Нико Ковач: Не разбирам футбола по този начин

Наставникът Нико Ковач заяви пред телевизия ZDF, че е извикал отстрани: „Заби, моля те, стреляй!“, за да може австриецът да изпълни прекия свободен удар. „Той ме послуша и заслужава признание за това“, похвали го треньорът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages