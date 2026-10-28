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Борусия (Д) си създаде проблеми, но ги реши в последните секунди

  • 28 окт 2026 | 00:28
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Борусия (Д) си създаде проблеми, но ги реши в последните секунди

Борусия (Дортмунд) се класира за осминафиналите в турнира за Купата на Германия след драматична победа с 3:2 над Вердер (Бремен) на „Сигнал Идуна Парк“. „Жълто-черните“ пропиляха аванс от два гола, но Марсел Забитцер се превърна в герой с великолепно изпълнение на пряк свободен удар в добавеното време.

Вердер показа характер и беше много близо до това да стигне до продължения, но двата гола на Никлас Фюлкруг срещу бившия му тим се оказаха недостатъчни.

Домакините започнаха отлично и поведоха още в 6-ата минута. Серу Гираси завърши бърза контраатака, след като се оказа на точното място в наказателното поле. Само 11 минути по-късно преднината на Борусия беше удвоена. Карни Чуквуемека се разписа след подаване на Джоуб Белингам и изглеждаше, че отборът на Нико Ковач ще стигне до сравнително спокойна победа.

Вердер обаче не се предаде и през второто полувреме успя да върне интригата. Главно действащо лице стана бившият нападател на Борусия Никлас Фюлкруг, който се появи като резерва и само няколко минути по-късно намали изоставането.

В 65-ата минута Фюлкруг беше точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Юлиан Риерсон. Само три минути по-късно опитният нападател отново наказа бившия си отбор, като завърши впечатляваща индивидуална акция за 2:2. Така Борусия за втори път в рамките на по-малко от три седмици допусна Вердер да заличи пасив от два гола. При предишната среща между двата тима в Бундеслигата бременци стигнаха до равенство 2:2 с попадения в заключителните минути. Този път обаче развръзката беше различна.

Когато двубоят вървеше към продължения, Марсел Забитцер пое отговорността да изпълни пряк свободен удар. В третата минута на добавеното време австрийският национал изпрати топката в мрежата с великолепен удар и хвърли трибуните на „Сигнал Идуна Парк“ в екстаз. Попадението донесе на Борусия победата с 3:2 и място сред последните 16 отбора в турнира.

Напред продължава и Борусия (Мьонхенгладбах). "Жребчетата" надвиха с 2:0 гостуващия Карлсруе и затвърдиха възхода си, след като преди няколко дни постигнаха много ценен успех при визитата си на Щутгарт в Бундеслигата.

Робин Хак даде аванс на домакините в 7-ата минута, но в 39-ата те останаха в намален състав заради директен червен картон на Филип Сандер. Карлсруе не се възползва от численото си предимство и в 49-ата минута Лукас Улрих вкара втори гол за Борусия, а до края гостите не направиха нищо в офанзивен план и закономерно отпаднаха от надпреварата.

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Снимки: Gettyimages

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