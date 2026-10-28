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  2. Борусия (Дортмунд)

Нико Ковач: Не разбирам футбола по този начин

  • 28 окт 2026 | 05:59
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Нико Ковач: Не разбирам футбола по този начин

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач не скри недоволството си от представянето на своя отбор въпреки драматичната победа с 3:2 над Вердер (Бремен) в турнира за Купата на Германия. Специалистът призна, че тимът му е допуснал твърде много грешки и ненужно е усложнил двубоя.

„Трябва да бъда откровен – след като водехме с 2:0 на почивката, всичко стана прекалено нервно. Трябваше да решим изхода на мача още през първото полувреме. След гола на Чуквуемека трябваше просто да довършим започнатото. Не успяхме да го направим и тогава срещата се превърна в истинска лудост“, заяви Ковач, цитиран от официалния сайт на Борусия.

Борусия (Д) си създаде проблеми, но ги реши в последните секунди
Борусия (Д) си създаде проблеми, но ги реши в последните секунди

Хърватският специалист обърна специално внимание на тактическите проблеми в играта на „жълто-черните“, които позволиха на съперника да заличи аванса им от две попадения.

„Аз не си представям футбола по този начин. Оставяхме прекалено много свободни пространства. Футболистите на Вердер четири-пет пъти преминаха през центъра на нашата защита. От тактическа гледна точка не се представихме по най-добрия начин, но всичко е добре, когато завършва добре!“, добави наставникът.

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Снимки: Imago

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