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  2. Борусия (Дортмунд)

Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

  • 26 окт 2026 | 18:08
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Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

Борусия (Дортмунд) все още ще бъде без Константинос Карецас за мача за Купата на Германия срещу Вердер (Бремен) във вторник.

"Той все още не е готов за игра. Току-що започна да тича. За следващите мачове - ще видим, но той се държи позитивно и се радвам за това", каза треньорът на "жълто-черните" Нико Ковач на пресконференция в понеделник.

Карецас пропусна мача от Шампионската лига срещу Сабах миналия вторник и сблъсъка от Бундеслигата срещу Айнтрахт (Франкфурт) миналата събота поради контузия на връзките в стъпалото. Дортмунд се надява да го има на разположение за дербито срещу лидера в класирането срещу Байерн (Мюнхен) в събота. Както е известно, другият гръцки национал - Йоанис Константелиас, се контузи още в първия мач за сезона и е аут чак до пролетта.

Преди сблъсъка срещу Бремен, Ковач припомни последната им среща по-рано този месец, която завърши с равенство 2:2, като предупреди играчите си за нападателя Никлас Фюлкруг, който е във форма.

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"Той се откроява с головете си. Много добър играч, иначе нямаше да стане национален отбор. Не е лесно да го спреш. Той е много доминиращ при статични положения и е този, когото всички търсят", каза още Нико Ковач.

Фюлкруг, който е бивш футболист на Дортмунд, се завърна във Вердер под наем от Уест Хам през този сезон. Досега той има 9 гола в осем мача във всички турнири.

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Снимки: Imago

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