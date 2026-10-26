Нико Ковач обяви, че Борусия (Д) ще е без втория си гръцки национал срещу Вердер и предупреди за опасността от Фюлкруг

Борусия (Дортмунд) все още ще бъде без Константинос Карецас за мача за Купата на Германия срещу Вердер (Бремен) във вторник.

"Той все още не е готов за игра. Току-що започна да тича. За следващите мачове - ще видим, но той се държи позитивно и се радвам за това", каза треньорът на "жълто-черните" Нико Ковач на пресконференция в понеделник.

Kovac gibt Update zu Karetsas: "Er ist in den Anfängen, schmerzfrei geradeaus zu laufen" Zunächst war nur davon die Rede, dass Konstantinos Karetsas die Spiele gegen Sabah und Frankfurt verpassen würde. Doch der Grieche fehlt dem BVB länger, wie Niko Ko… https://t.co/Am0c3c0cdl — kicker Fussball News Feed (@kickDE) October 26, 2026

Карецас пропусна мача от Шампионската лига срещу Сабах миналия вторник и сблъсъка от Бундеслигата срещу Айнтрахт (Франкфурт) миналата събота поради контузия на връзките в стъпалото. Дортмунд се надява да го има на разположение за дербито срещу лидера в класирането срещу Байерн (Мюнхен) в събота. Както е известно, другият гръцки национал - Йоанис Константелиас, се контузи още в първия мач за сезона и е аут чак до пролетта.

Преди сблъсъка срещу Бремен, Ковач припомни последната им среща по-рано този месец, която завърши с равенство 2:2, като предупреди играчите си за нападателя Никлас Фюлкруг, който е във форма.

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"Той се откроява с головете си. Много добър играч, иначе нямаше да стане национален отбор. Не е лесно да го спреш. Той е много доминиращ при статични положения и е този, когото всички търсят", каза още Нико Ковач.

Фюлкруг, който е бивш футболист на Дортмунд, се завърна във Вердер под наем от Уест Хам през този сезон. Досега той има 9 гола в осем мача във всички турнири.

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Снимки: Imago