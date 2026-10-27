Холанд и още четирима титуляри на Манчестър Сити пропускат първия от двата мача с Брайтън

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд няма да вземе участие в утрешния двубой с Брайтън от турнира “Карабао Къп”. Причината за това е, че мениджърът Енцо Мареска е дал на норвежеца, заедно с Джанлуиджи Донарума, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Елиът Андерсън, три дни почивка, за да се справят с натоварения календар. Само след няколко дни Сити отново ще приеме Брайтън на “Етихад”, но вече в двубой от Премиър лийг. Тогава въпросните петима футболисти ще бъдат на разположение.

"След мача с Астън Вила дадохме три дни почивка на петима играчи – Ерлинг, Рубен, Елиът, Джиджи и Йошко. Всички те са във ваканция. Три дни почивка, за да съберат сили – отиват си, връщат се пълни с енергия и след това продължават напред”, заяви Мареска, който похвали утрешния съперник на “гражданите”.

Enzo 💬 After Villa, we gave five players three days off - Erling, Elliot, Gigio, Joško and Rúben. Go away on holiday. Three days off, go, come back. Full energy. https://t.co/5Ii0nU8W36 — Manchester City (@ManCity) October 27, 2026

"Първо, те се представят много добре, така че ни очаква труден мач. Освен това, тъй като двата двубоя са много близо един до друг във времето, ще се наложи да направим някои промени. Днес следобед ни предстои още една тренировка, след което ще вземем решения за утре и за събота. Те играят много смело – агресивни са, атакуват, а когато владеят топката, включват много играчи в предни позиции, създават положения и бележат много голове. Така че да, трябва да бъдем внимателни в защита и да действаме правилно в атака”.

Италианецът изрази пълната си подкрепа към Джанлуиджи Донарума и Марк Геи, които направиха сериозни грешки при загубата от Астън Вила, която бе първа а Сити в Премиър лийг от началото на сезона.

“Мисля, че от самото начало Джиджо се справя добре. Като всеки играч или треньор, в даден момент той допуска грешка, но това е част от сезона. В крайна сметка, те изиграват толкова много мачове и записват толкова много минути на терена, че понякога е почти невъзможно да не се допусне грешка. Той е силен човек, добър човек. Когато допуснат грешка – например при първия гол – не е нужно аз или ти, или някой друг, да им казваме, че са сгрешили. Понякога нещата са толкова очевидни, че те сами го признават. Това просто е част от играта.

Напълно съм доволен от Марк, особено в този момент, защото начинът, по който реагира, е фантастичен. Той е един от капитаните, истински лидер е, а и, честно казано, много го харесвам. Същото важи и за Джиджо. Когато допуснат грешка, те си дават сметка за нея. Марк е напълно наясно със ситуацията, но нека не забравяме, че той изигра всички мачове от началото на сезона – както за нас, така и за националния си отбор".

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