Вальо Илиев: Продължаваме да вярваме в промяната, ако ли не - ще се борим

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев отново се оплака от съдийството и след мача с Лудогорец. Според него част от футболистите на "червените" са получили твърде леки жълти картони.

“Изключително поведение на отбора, голям характер. Характерът на мача бе такъв, че освен футболни качества предложи и емоционални периоди, включващи много единоборства и битка. Показахме много голям характер и спечелихме двубоя.

Отборът върви във възходяща линия, като поведение най-вече. Това е похвално за треньорския щаб и футболистите. Мисля, че с всеки изминал мач показват по-голяма увереност, жажда за победа и желание да вървят нагоре, което е радващо.

Съвсем различно ще е, когато сме у дома. Това ще е допълнителен стимул за нашия отбор.

Не знам какво да кажа за съдиите. Тъжното е, че ги коментираме след всеки двубой. Много ми се иска да не ги коментираме. Лошото е, че вече хората започват да виждат и се нагнетява впечатление, че има тенденция. Много ми се иска действащите лица на терена да са футболистите и да се фокусираме върху тях. Тях да коментираме. Ще ви задам един въпрос. Постоянно говорим в България как футболът ни изостава от гледна точка на агресия и динамика. Как искаме да вдигнем динамката и агресията, след като за най-малкия контакт вадим жълти картон? Лично си спомням няколко такива. Не мисля, че по този начин ще върнем публиката на стадиона и ще направим така нашият футбол да премине на друго ниво.

Нямам проблем да коментирам съдиите, но става тъжно и банално да говорим едно и също. Силно се надявам тези промени, за които споменах в едно от интервютата си, да се случат. Чакаме да се изпълнят обещанията, но не ги виждаме.

Ако съм човек, който не е играл футбол, няма да коментирам и ще мълча. Но до онзи ден и аз съм играл, знам кога е жълт картон и кога един отбор играе твърдо в рамките на допустимото. Лично мое мнение, че днес имаше пресилени жълти картони в наш ущърб. Продължаваме да вярваме, че ще има промяна. Ако ли не, ще се борим.

В ЦСКА, откакто съм бил футболист, целта е една - първото място и нищо друго", завърши Илиев изказването си след победата с 2:0 над Лудогорец.

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