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Йовичевич похвали ЦСКА и заяви: Поставихме се сами под напрежение

  • 26 окт 2026 | 21:59
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Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич призна, че ЦСКА е бил по-добрият отбор днес и заслужено е стигнал до победата. Наставникът на "орлите" обърна внимание на многото непредизвикани грешки, които неговите футболисти допуснаха при поражението с 0:2 в София.

"Искам да поздравя ЦСКА за победата. Те заслужиха успеха днес. Имахме през първото полувреме много непредизвикани грешки. Дадохме им тази еуфория и възможността да вкарат гол. След това имаха друг момент. Поставихме се сами под напрежение. През второто полувреме беше по-добре. Опитахме да доминираме, да ги натиснем, не успяхме да изравним резултата. Те намериха гориво, за да ни накажат за втори път в края на мача.

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Просто трябваше и през първото полувреме да намерим нашата идентичност. Урок за нас. Много битки предстоят тепърва пред нас, но днес не заслужаваме да спечелим. Може би защото сме играли в Европа и знаем колко са важни подобни двубои. Те са в ритъм, имат тонус, концентрирани са. Ние имаме два мача в много дълъг период от време. Ние също искаме да играем в този ритъм, но трябва да си го заслужим.

8 ЦСКА 2:0 Лудогорец II

Сякаш имаше малко напрежение в последното отиграване. Имахме идея как да се справим в тези ситуации. Очаквах по-малко непредизвикани грешки. Пресата на ЦСКА е качествена, всеки знае това. След като поведеш в резултата, е по-лесно да играеш. Второто полувреме заслужавахме повече.

Дадохме възможности на опонента да ни вкара попадение. Това, което се случи тази вечер, също е важно за нас. През първото полувреме допуснахме доста грешки, през второто се коригирахме, но не успяхме да отбележим.

16 ЦСКА 2:0 Лудогорец I

През моята перспектива днес също имахме позитивни периоди. Трябва да бъдем гладни, а не да униваме. Със сигурност има много мачове, към които трябва да се насочим сега", заяви Йовичевич.

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Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев

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