Йовичевич похвали ЦСКА и заяви: Поставихме се сами под напрежение

Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич призна, че ЦСКА е бил по-добрият отбор днес и заслужено е стигнал до победата. Наставникът на "орлите" обърна внимание на многото непредизвикани грешки, които неговите футболисти допуснаха при поражението с 0:2 в София.

"Искам да поздравя ЦСКА за победата. Те заслужиха успеха днес. Имахме през първото полувреме много непредизвикани грешки. Дадохме им тази еуфория и възможността да вкарат гол. След това имаха друг момент. Поставихме се сами под напрежение. През второто полувреме беше по-добре. Опитахме да доминираме, да ги натиснем, не успяхме да изравним резултата. Те намериха гориво, за да ни накажат за втори път в края на мача.

ЦСКА продължава да лети при Гиздол! "Червените" оглавиха върха след аржентинско танго и бой над Лудогорец

Просто трябваше и през първото полувреме да намерим нашата идентичност. Урок за нас. Много битки предстоят тепърва пред нас, но днес не заслужаваме да спечелим. Може би защото сме играли в Европа и знаем колко са важни подобни двубои. Те са в ритъм, имат тонус, концентрирани са. Ние имаме два мача в много дълъг период от време. Ние също искаме да играем в този ритъм, но трябва да си го заслужим.

8

Сякаш имаше малко напрежение в последното отиграване. Имахме идея как да се справим в тези ситуации. Очаквах по-малко непредизвикани грешки. Пресата на ЦСКА е качествена, всеки знае това. След като поведеш в резултата, е по-лесно да играеш. Второто полувреме заслужавахме повече.

Дадохме възможности на опонента да ни вкара попадение. Това, което се случи тази вечер, също е важно за нас. През първото полувреме допуснахме доста грешки, през второто се коригирахме, но не успяхме да отбележим.

16

През моята перспектива днес също имахме позитивни периоди. Трябва да бъдем гладни, а не да униваме. Със сигурност има много мачове, към които трябва да се насочим сега", заяви Йовичевич.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев