Анжело Мартино: Чаках този гол повече от година

Защитникът на ЦСКА Анжело Мартино не скри радостта си след дебютния гол с червения екип. Аржентинецът, който се разписа при победата над Лудогорец с 2:0, коментира и еуфорията около предстоящото завръщане на отбора на стадион "Българска армия".

"Най-важното беше екипната ни работа. Във всеки мач се раздаваме на 100%. След толкова мачове продължаваме да го правим и мисля, че това беше ключът.

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Наистина съм много щастлив, чаках този гол повече от година. Винаги ще повтарям, че по-важно от гола е начинът, по който се представихме. С Годой се познаваме от много време и му извиках доста силно от другата страна на игрището, Той ми даде добър пас, който успях да реализирам.

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Той, на шега, ми се оплаква, че не му давам асистенции. Най-важното е, че спечелихме днес. Стараем се да следваме плана на нашия треньор.

Всички сме много развълнувани, знаем и еуфорията сред феновете. Това е клуб с много богата история. Този стадион ще е нашият дом и ще е прекрасно да се завърнем", каза Мартино.

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