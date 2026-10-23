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Андре Онана се размина без наранявания след верижна катастрофа в Турция

  • 23 окт 2026 | 18:08
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Вратарят на съперника на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор - Андре Онана, остана невредим след претърпяна катастрофа с няколко автомобила в Северна Турция, съобщава агенция “Ройтерс”, позовавайки се на местните медии.

30-годишният камерунски национал, който играе под наем от Манчестър Юнайтед, е карал към дома си заедно със семейството си след победата с 2:0 срещу шотландския Хартс в третия по сила евротурнир, когато се е случил инцидентът в община Йомра в провинция Трабзон. Друг автомобил е ударил колата на Онана отзад, избутвайки я към предното превозно средство. Вратарят и семейството му са се измъкнали невредими, а официални лица от клуба са пристигнали на мястото на произшествието, за да проверят състоянието му. Президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган потвърди, че стражът е в добро състояние след инцидента.

Следващият мач на тима е гостуване срещу Ризеспор в турското първенство в понеделник. На 26 ноември съставът на Томас Райс ще гостува на ЦСКА в София в мач от петия кръг в Лигата на конференциите.

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Снимки: Gettyimages

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