Славия тества безгрешния Септември, пловдивско дерби в деветия кръг при U18

Сблъсъкът между лидера Септември (София) и третия Славия е сред най-интересните срещи от деветия кръг на Елитната група до 18 години. Програмата предлага и пловдивско дерби между Ботев и Локомотив, а всички осем двубоя са насрочени за 24 октомври.

Септември приема Славия от 13:00 часа в опит да продължи безгрешното си представяне. Лидерът има осем победи от осем мача, 24 точки и впечатляваща голова разлика 35:4. В предишния кръг столичани спечелиха с 1:0 срещу Ботев (София).

„Белите“ са трети с 19 точки и ще търсят реакция след първото си поражение през сезона – 2:3 от Локомотив (София). При успех Славия ще съкрати изоставането си от върха на две точки, докато победа за домакините ще увеличи дистанцията между двата отбора на осем.

Кръгът започва в 12:30 часа с дербито между Ботев и Локомотив в Пловдив. Двата тима са съседи в класирането с по 14 точки, като „канарчетата“ заемат петото място, а „черно-белите“ са шести. Ботев влиза в срещата след загуба с 0:1 от Национал (София), докато Локомотив записа убедителен успех с 5:0 над съименника си от Горна Оряховица.

Вторият Локомотив (София) посреща Арда от 14:30 часа. Столичните „железничари“ имат 19 точки след победата над Славия и продължават преследването на Септември. Тимът от Кърджали е седми с 12 точки и също спечели последния си мач – с 1:0 срещу Миньор (Перник). Арда е допуснал само седем гола в осемте си срещи, което обещава сериозно изпитание за атаката на домакините.

Четвъртият Дунав гостува на Локомотив (Горна Оряховица) от 14:00 часа. Русенци събраха 16 точки след победата с 2:0 над Берое и ще опитат да останат близо до челната тройка. Домакините са 14-и с шест точки и се нуждаят от положителен резултат след тежкото поражение в Пловдив.

По същото време Пирин приема Национал (София). Благоевградчани са на 13-а позиция с шест точки след загуба с 1:2 от Нефтохимик. Национал заема осмото място с десет точки и пристига в добра форма след три поредни победи, последната от които с 1:0 над Ботев (Пловдив).

Миньор посреща Янтра от 13:00 часа в двубой между отбори от долната част на таблицата. Перничани са 12-и със седем точки, докато габровци остават последни с две и все още търсят първата си победа. В миналия кръг Миньор отстъпи с 0:1 на Арда, а Янтра загуби с 1:2 от Хебър.

Берое приема Ботев (София) от 14:00 часа. Старозагорци са 11-и със седем точки, а гостите заемат предпоследното място с четири. И двата отбора ще се опитат да се върнат към точките след поражения в предишния кръг.

Програмата завършва с мача между Хебър и Нефтохимик от 15:00 часа. Домакините са девети с десет точки, а бургазлии са непосредствено след тях с девет. Двата състава влизат в срещата след победи с по 2:1 – съответно над Янтра и Пирин.

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