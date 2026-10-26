Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)

Диан Генчев: Можеше да бием с повече

  • 26 окт 2026 | 07:54
  • 130
  • 0
Диан Генчев: Можеше да бием с повече

Олимпик (Варна) се наложи с 2:0 над гостуващия му Рилци (Добрич) за втори пореден успех. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Втора поредна победа за Олимпик
Втора поредна победа за Олимпик

Диан Генчев, от треньорския щаб на варненци и член на Управителния съвет на клуба им коментира пред клубния сайт.

„Категорично надиграхме отбора на Рилци. Този резултат е най-малкото, при което можеше да завърши мачът. Вкарахме два хубави гола след отлични комбинативни атаки. Изпуснахме много възможности преди откриващия гол, както и след това. Но важна е победата и трите точки, които са добре дошли. Мисля, че победата е напълно резонна. Лошото е, че сме доста непостоянни. В някои мачове играем добре, в някои не. Но това е нормално“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Крило на ЦСКА ще отсъства поне един месец

Крило на ЦСКА ще отсъства поне един месец

  • 25 окт 2026 | 20:08
  • 10505
  • 9
Отиде си един от помощниците на Кръстаич в националния ни отбор

Отиде си един от помощниците на Кръстаич в националния ни отбор

  • 25 окт 2026 | 18:12
  • 7805
  • 4
ЦСКА призова за пълни трибуни в последното домакинство на Националния стадион

ЦСКА призова за пълни трибуни в последното домакинство на Националния стадион

  • 25 окт 2026 | 17:14
  • 1696
  • 10
Иван Станчев: Късметлийско равенство за тях и нещастно за нас

Иван Станчев: Късметлийско равенство за тях и нещастно за нас

  • 25 окт 2026 | 17:05
  • 1217
  • 0
Десислав Дяков: Резонно равенство

Десислав Дяков: Резонно равенство

  • 25 окт 2026 | 17:00
  • 936
  • 0
Септември (Драгоево) с изразителен успех

Септември (Драгоево) с изразителен успех

  • 25 окт 2026 | 16:55
  • 793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Лудогорец да развали "червената" еуфория преди завръщането на ЦСКА на "Армията"?

Може ли Лудогорец да развали "червената" еуфория преди завръщането на ЦСКА на "Армията"?

  • 26 окт 2026 | 07:00
  • 3639
  • 15
Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

  • 26 окт 2026 | 07:45
  • 993
  • 0
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 396
  • 0
Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

  • 26 окт 2026 | 00:00
  • 61737
  • 278
Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ, но ще трябва да почака още за титлата

  • 25 окт 2026 | 23:40
  • 32537
  • 6
Милан се вдигна след кошмара в Лига Европа и въпреки някои колебания остана непобеден в Серия А

Милан се вдигна след кошмара в Лига Европа и въпреки някои колебания остана непобеден в Серия А

  • 25 окт 2026 | 23:38
  • 16324
  • 9