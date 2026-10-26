Диан Генчев: Можеше да бием с повече

Олимпик (Варна) се наложи с 2:0 над гостуващия му Рилци (Добрич) за втори пореден успех. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Втора поредна победа за Олимпик

Диан Генчев, от треньорския щаб на варненци и член на Управителния съвет на клуба им коментира пред клубния сайт.

„Категорично надиграхме отбора на Рилци. Този резултат е най-малкото, при което можеше да завърши мачът. Вкарахме два хубави гола след отлични комбинативни атаки. Изпуснахме много възможности преди откриващия гол, както и след това. Но важна е победата и трите точки, които са добре дошли. Мисля, че победата е напълно резонна. Лошото е, че сме доста непостоянни. В някои мачове играем добре, в някои не. Но това е нормално“.

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