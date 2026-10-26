Педри: Не изиграхме добър мач, но той не решава титлата

Полузащитникът на Барселона Педри призна, че отборът му не се е представил на необходимото ниво при загубата с 1:2 от Реал Мадрид в Ел Класико. Испанският национал отчете грешките в играта на каталунците, но подчерта, че поражението не е решаващо за битката за титлата в Ла Лига.

„Като цяло не изиграхме добър мач. През първото полувреме не бяхме себе си и имаше много неща, които можехме да направим по-добре. През втората част изравнихме, но след това допуснахме гол при една от онези бързи контраатаки, за които знаехме, че съперникът е способен да организира, но не успяхме да се защитим добре“, заяви Педри пред DAZN.

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„През първото полувреме играехме много бавно и губехме топката по глупав начин. Подобни грешки струват скъпо. Трябва да се подобрим и да продължим напред. Това са само три точки. Искахме да спечелим Ел Класико пред нашите привърженици, но сезонът е дълъг“, добави халфът.

„Искахме да посветим победата на феновете, но не успяхме. Все пак става въпрос за три точки. Титлата не се печели в един мач“, завърши Педри.

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