Аморим очаква бърза реакция от футболистите след фиаското срещу Борнемут

Наставникът Рубен Аморим се надява, че Милан ще се възстанови бързо след унизителното поражение от Борнемут с 0:3 в Лига Европа в четвъртък, когато вратарят Майк Менян беше изгонен през първото полувреме. Играчите на Аморим имат малко време за размисъл, преди да се завърнат в игра в неделя с гостуване в Серия “А” срещу Удинезе, но португалецът се надява, че могат да се извлекат поуки.

„Ще се справя с всяка една ситуация в играта, за да се подобрим и да не повтаряме тези грешки. Това е моята работа, но нямаме много време да мислим за това с два дни между мачовете. Трябва да мислим за Удинезе, какво можем да направим по-добре, какво можем да избегнем“, заяви бившият мениджър на Манчестър Юнайтед.

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Менян беше отстранен за бутане на Тайлър Адамс от Борнемут, а Аморим е наясно колко скъпоструваща може да бъде лошата дисциплина.

„Това не ни позволява да влезем в мача. Това е нещо, с което трябва да се справим и, разбира се, ще се справим“, добави треньорът на “росонерите”.

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Загубата от Борнемут беше едва втора за Милан от началото на сезона сезона, като и двете бяха в европейските клубни турнири. Тимът започна позитивно в Серия “А” с четири победи и три равенства от първите си седем мача, което го поставя на четвърто място в таблицата след мачовете от миналия уикенд.

Рекордното попълнение на клуба Гонсало Рамош може да се завърне след контузия, а Милан ще се изправи срещу Удинезе, който има само един успех в първенството досега.

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Снимки: Imago