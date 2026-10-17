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Стандард отстрани Дендер за Купата на Белгия, Силвестър Джаспър не игра

  • 17 окт 2026 | 00:46
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Стандард отстрани Дендер за Купата на Белгия, Силвестър Джаспър не игра

Стандард (Лиеж) победи Дендер с 2:0 като домакин в двубой от 1/16-финалите за Купата на Белгия и се класира за следващата фаза на турнира. Аднан Абид (29') и Бернар Нгене (88') отбелязаха попаденията за домакините, а българският футболист Силвестър Джаспър не взе участие в срещата.

Стандард започна по-активно и успя да открие резултата в 29-ата минута. Салий Драме и Каспер Нилсен комбинираха добре, след което Абид завърши атаката и даде преднина на тима от Лиеж.

След почивката Дендер подобри представянето си и създаде няколко опасни ситуации, но вратарят Матийо Еполо запази преднината на домакините.

В 88-ата минута Стандард окончателно реши изхода на двубоя. Тобиас Мор изведе Абид с дълъг пас, а той подаде на Нгене, който успя да преодолее вратаря Луис Фортен от втория опит и оформи крайното 2:0.

Така Стандард се класира за осминафиналите на Купата на Белгия, докато Дендер приключи участието си в турнира.

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