Волтемаде изравни постижение на Роберто Баджо и Дарко Ковачевич

Нападателят на Ювентус Ник Волтемаде се превърна в централна фигура в мача срещу Рен (2:2) от Лига Европа. Германецът се отчете с асистенция за първия гол на Мехмет Зеки Челик, а след това и попадение от дузпа срещу французите.

Ювентус стигна само до точка срещу Рен

С гола си от бялата точка Волтемаде записа името си в клубната история на торинския гранд. Германецът се нареди до клубни легенди като Роберто Баджо (от 1990 г.) и Дарко Ковачевич (от 1999 г.), превръщайки се в едва третия футболист, разписал се във всеки от първите си три мача в европейските клубни турнири с екипа на Ювентус.

3/3 - Nick #Woltemade è solo il terzo giocatore ad essere andato a segno in ciascuna delle sue prime tre presenze con la #Juventus nelle principali competizioni europee, dopo Darko Kovacevic nel 1999 e Roberto Baggio nel 1990. Gigante. #JuventusRennes #UEL https://t.co/qjLTZMrno3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2026

„Попитах Коло Муани дали мога да изпълня дузпата и той се съгласи“, призна Волтемаде. Единствено невероятна намеса на Кресуел на голлинията пък лиши германския гигант от втори гол в срещата. Въпреки пропуснатата победа, нападателят запазва оптимизъм: „Притежаваме правилната енергия и изключително качествени състезатели, така че нещата бързо ще си дойдат на мястото.“

Макар по профил да не е типична класическа „деветка“, Ювентус откри в лицето на Волтемаде добър „фалшив плеймейкър“, забеляза "Гадзета дело Спорт". Германецът разгърна целия си потенциал в зоната зад нападателя, доказвайки, че се чувства далеч по-комфортно на тази позиция, отколкото на върха на атаката. Въпреки внушителния си ръст от 198 сантиметра, бившият футболист на Нюкасъл впечатли с отлична техника и поглед върху играта: извеждащо подаване към Зеки Челик за първия гол, спечелени 11 от общо 18 единоборства (включително 4 от 5 във въздуха), две създадени чисти положения и 6 опита за изстрел.

Спалети възнегодува срещу отменения гол и изиска повече от Волтемаде и Коло Муани

Волтемаде, който е преотстъпен от Нюкасъл, обаче трябва да пренесе формата си от евротурнирите в Серия А, където все още търси първия си гол. В новата схема Коло Муани атакува пространствата в дълбочина, докато германецът се изтегля по-назад, за да организира атаките. Волтемаде завърши срещата с 47 докосвания до топката, 24 точни паса, две дълги подавания и едно центриране, утвърждавайки се като пълноценен плеймейкър.

„Взаимодействието ми с Рандал става все по-добро. Той е отличен играч, умее както да бележи, така и да отваря пространства за останалите, което много ми помага“, сподели германецът. „Не съм треньор, но когато на терена има двама нападатели, съперниковата защита не може да се съсредоточи само върху единия, а това отваря отлични възможности за нас", каза още той след срещата.

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Снимки: Imago