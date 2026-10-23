Ювентус остана без още двама играчи за следващите си мачове

От Ювентус потвърдиха контузиите на двама от своите играчи след вчерашното домакинско равенство 2:2 с Рен в Лига Европа. Става въпрос за бека Мехмет Зеки Челик и атакуващия халф Николас Гонсалес.

Турчинът е с лека травма в задната част на лявото бедро, а аржентинецът е с контузия от ниска степен в десния си прасец. Очакванията са Челик да отсъства в продължение на около три седмици, а Гонсалес да бъде аут за месец. Това означава, че двамата играчи, които имат по девет мача, два гола и една асистенция за “бианконерите” през сезона, ще пропуснат всички срещи до паузата заради националните отбори, а именно двубоите с Лече, Дженоа, Наполи, АЗ Алкмаар и Фиорентина.

Medical Update | Çelik and Nico González’s conditions 🗞️ https://t.co/BHwNzeidQ7 https://t.co/YUXRK97IwL — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 23, 2026

Така дългият списък с контузени футболисти на Ювентус се увеличи, като в него влизат още Камил Грабара, капитанът Мануел Локатели, Кефрен Тюрам, Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Аркадиуш Милик и Джеф Екатор.

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Снимки: Gettyimages