Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лече

Юве е под напрежение и победата срещу Лече е задължителна

  • 25 окт 2026 | 07:00
  • 212
  • 0
Юве е под напрежение и победата срещу Лече е задължителна

Довечера от 19:00 часа Лече посреща Ювентус на своя стадион "Виа дел Маре" в сблъсък от 8-ия кръг на италианската Серия "А". Съперниците влизат в тази среща с разлика от едва две точки в подреждането, което прави сблъсъка от изключително значение и за двата лагера.

Към момента Ювентус заема 9-о място в класирането с актив от 11 точки след 3 победи, 2 равенства и 2 загуби при голова разлика 9:8. Воденият от Лучано Спалети тим изостава значително от лидерите Интер и Лацио. Домакините от Лече се намират на 12-а позиция с 9 точки (3 победи и 4 загуби, голова разлика 9:12), като влизат в кръга с самочувствие след последното си представяне.

Воденият от Еузебио Ди Франческо тим на Лече записа категоричен успех с 3:0 при гостуването си на Удинезе в миналия кръг от първенството. Преди това обаче южняците претърпяха две поредни поражения - 1:2 у дома от Болоня и 0:3 като гост на Милан. У дома през този сезон те надделяха над Монца с 3:2, но отстъпиха пред Болоня.

За Ювентус напрежението се покачва след серия от колебливи резултати. В миналия кръг от Серия "А" "бианконерите" бяха победени с 0:3 у дома от Лацио, а през седмицата завършиха 2:2 срещу Рен в Лига Европа. Преди това Юве надделя с 2:1 над Селта в ЛЕ и завърши 1:1 при гостуването си на Каляри в първенството.

И двамата старши треньори имат сериозни главоболия, свързани с отсъстващи състезатели. За Лече извън сметките поради контузии са халфът Ласана Кулибали и нападателят Сантиаго Пиероти, които получиха травми миналата седмица. Извън строя за домакините остават също Иван Илич и Медон Бериша.

Ситуацията в лагера на Ювентус е още по-сложна. В мача срещу Рен през седмицата с мускулни проблеми терена напуснаха Мехмет Зеки Челик и Николас Гонсалес. Те се присъединяват към дългия списък с контузени играчи, в който фигурират Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Аркадиуш Милик, Джеф Екатор, вратарят Камил Грабара, както и Мануел Локатели и Кефрен Тюрам.

В последните пет срещи между двата отбора Ювентус има предимство с 3 победи и 2 равенства. За последно двата състава се изправиха един срещу друг през май 2026 г. на "Виа дел Маре", когато "старата госпожа" спечели с 1:0. Предишният мач в Торино през януари 2026 г. завърши при резултат 1:1.

В по-дългосрочен план Лече има едва една победа срещу Ювентус в последните си 20 мача в елита, като този успех датира от февруари 2011 г. Оттогава насам грандът от Торино няма поражение при последните си шест гостувания в Пулия в рамките на Серия "А".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Марин Петков и компания останаха в зоната на здрача

Марин Петков и компания останаха в зоната на здрача

  • 25 окт 2026 | 03:03
  • 749
  • 0
Апоел (ТА) громи без Краев

Апоел (ТА) громи без Краев

  • 25 окт 2026 | 02:41
  • 582
  • 0
Саша Илич за трети път хвърли оставка след поредния провал на Партизан

Саша Илич за трети път хвърли оставка след поредния провал на Партизан

  • 25 окт 2026 | 02:11
  • 3395
  • 1
Гатузо: Не бива да се главозамайваме

Гатузо: Не бива да се главозамайваме

  • 25 окт 2026 | 02:01
  • 1025
  • 0
Бърнли остана без мениджър

Бърнли остана без мениджър

  • 25 окт 2026 | 01:27
  • 695
  • 0
Топят ли се ледовете? Хулиан Алварес се извини на феновете на Атлетико

Топят ли се ледовете? Хулиан Алварес се извини на феновете на Атлетико

  • 25 окт 2026 | 01:19
  • 4053
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

  • 24 окт 2026 | 19:51
  • 23961
  • 237
Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

  • 24 окт 2026 | 21:28
  • 8483
  • 11
Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин

Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин

  • 25 окт 2026 | 01:11
  • 5946
  • 6
Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

  • 24 окт 2026 | 18:16
  • 20832
  • 42
Тотнъм най-после ликува отново на “Стамфорд Бридж” след самоунищожително представяне на Челси

Тотнъм най-после ликува отново на “Стамфорд Бридж” след самоунищожително представяне на Челси

  • 24 окт 2026 | 21:28
  • 20536
  • 38
Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 55513
  • 174