Юве е под напрежение и победата срещу Лече е задължителна

Довечера от 19:00 часа Лече посреща Ювентус на своя стадион "Виа дел Маре" в сблъсък от 8-ия кръг на италианската Серия "А". Съперниците влизат в тази среща с разлика от едва две точки в подреждането, което прави сблъсъка от изключително значение и за двата лагера.

Към момента Ювентус заема 9-о място в класирането с актив от 11 точки след 3 победи, 2 равенства и 2 загуби при голова разлика 9:8. Воденият от Лучано Спалети тим изостава значително от лидерите Интер и Лацио. Домакините от Лече се намират на 12-а позиция с 9 точки (3 победи и 4 загуби, голова разлика 9:12), като влизат в кръга с самочувствие след последното си представяне.

Воденият от Еузебио Ди Франческо тим на Лече записа категоричен успех с 3:0 при гостуването си на Удинезе в миналия кръг от първенството. Преди това обаче южняците претърпяха две поредни поражения - 1:2 у дома от Болоня и 0:3 като гост на Милан. У дома през този сезон те надделяха над Монца с 3:2, но отстъпиха пред Болоня.

За Ювентус напрежението се покачва след серия от колебливи резултати. В миналия кръг от Серия "А" "бианконерите" бяха победени с 0:3 у дома от Лацио, а през седмицата завършиха 2:2 срещу Рен в Лига Европа. Преди това Юве надделя с 2:1 над Селта в ЛЕ и завърши 1:1 при гостуването си на Каляри в първенството.

И двамата старши треньори имат сериозни главоболия, свързани с отсъстващи състезатели. За Лече извън сметките поради контузии са халфът Ласана Кулибали и нападателят Сантиаго Пиероти, които получиха травми миналата седмица. Извън строя за домакините остават също Иван Илич и Медон Бериша.

Ситуацията в лагера на Ювентус е още по-сложна. В мача срещу Рен през седмицата с мускулни проблеми терена напуснаха Мехмет Зеки Челик и Николас Гонсалес. Те се присъединяват към дългия списък с контузени играчи, в който фигурират Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз, Аркадиуш Милик, Джеф Екатор, вратарят Камил Грабара, както и Мануел Локатели и Кефрен Тюрам.

В последните пет срещи между двата отбора Ювентус има предимство с 3 победи и 2 равенства. За последно двата състава се изправиха един срещу друг през май 2026 г. на "Виа дел Маре", когато "старата госпожа" спечели с 1:0. Предишният мач в Торино през януари 2026 г. завърши при резултат 1:1.

В по-дългосрочен план Лече има едва една победа срещу Ювентус в последните си 20 мача в елита, като този успех датира от февруари 2011 г. Оттогава насам грандът от Торино няма поражение при последните си шест гостувания в Пулия в рамките на Серия "А".

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Снимки: Gettyimages