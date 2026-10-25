Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Иван Димитров: Място в четворката е постижимо за Славия

  • 25 окт 2026 | 15:53
  • 297
  • 0
Иван Димитров: Място в четворката е постижимо за Славия

Старши треньорът на женския волейболен Славия Иван Димитров заяви пред БНТ, че място сред първите четири отбора е постижима цел за неговия състав. Наставникът коментира загубата от Левски с 0:3 във втория кръг на Demax+ Суперлигата и отчете напредък в представянето на „белите“.

„Играхме слабо във втория и третия гейм. В сравнение с миналата седмица направихме хубав мач. Надявам се с всяка седмица да влизаме в ритъм. За мен място в четворката е постижимо. Имаме още какво да покажем. Надграждаме с всяка седмица. Всичко трябва да подобрим - сервис, посрещане. Трябва да сме малко по-спокойни, но има време, ще влезнем в час“, каза Димитров.

Левски преодоля съпротивата на Славия за чист успех в столичното дерби
Левски преодоля съпротивата на Славия за чист успех в столичното дерби
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Конеляно обърна Скандичи и грабна 9-а Суперкупа на Италия

Конеляно обърна Скандичи и грабна 9-а Суперкупа на Италия

  • 25 окт 2026 | 14:10
  • 328
  • 1
Сензационен дебют в Япония: Даниел Кицигой изригна с 29 точки за Сантори Сънбърдс

Сензационен дебют в Япония: Даниел Кицигой изригна с 29 точки за Сантори Сънбърдс

  • 25 окт 2026 | 14:05
  • 621
  • 1
От волейболната зала до подиума на културизма: Необичайната трансформация на Роман Данилов

От волейболната зала до подиума на културизма: Необичайната трансформация на Роман Данилов

  • 25 окт 2026 | 13:36
  • 688
  • 0
Дунав представи отбора с победа над Добруджа

Дунав представи отбора с победа над Добруджа

  • 25 окт 2026 | 12:57
  • 574
  • 0
Виктор Томов: Имаме си нашите цели, ще се стараем да ги гоним

Виктор Томов: Имаме си нашите цели, ще се стараем да ги гоним

  • 24 окт 2026 | 22:28
  • 956
  • 1
Благовест Катранджиев: Имаме състезатели, които с натрупване на мачовете ще играят по-уверено

Благовест Катранджиев: Имаме състезатели, които с натрупване на мачовете ще играят по-уверено

  • 24 окт 2026 | 22:14
  • 912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 5288
  • 10
Ливърпул 2:0 Брайтън, два гола за четири минути

Ливърпул 2:0 Брайтън, два гола за четири минути

  • 25 окт 2026 | 16:15
  • 1998
  • 2
Манчестър Юн 0:0 Борнемут, положения за гостите

Манчестър Юн 0:0 Борнемут, положения за гостите

  • 25 окт 2026 | 16:00
  • 3579
  • 8
Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

  • 25 окт 2026 | 13:45
  • 7630
  • 0
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 6610
  • 8
Болният Куртоа не се предава и може да се появи на "Камп Ноу"

Болният Куртоа не се предава и може да се появи на "Камп Ноу"

  • 25 окт 2026 | 15:15
  • 2055
  • 1