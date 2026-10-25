Иван Димитров: Място в четворката е постижимо за Славия

Старши треньорът на женския волейболен Славия Иван Димитров заяви пред БНТ, че място сред първите четири отбора е постижима цел за неговия състав. Наставникът коментира загубата от Левски с 0:3 във втория кръг на Demax+ Суперлигата и отчете напредък в представянето на „белите“.

„Играхме слабо във втория и третия гейм. В сравнение с миналата седмица направихме хубав мач. Надявам се с всяка седмица да влизаме в ритъм. За мен място в четворката е постижимо. Имаме още какво да покажем. Надграждаме с всяка седмица. Всичко трябва да подобрим - сервис, посрещане. Трябва да сме малко по-спокойни, но има време, ще влезнем в час“, каза Димитров.

Левски преодоля съпротивата на Славия за чист успех в столичното дерби

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google