Петър Кънев: Вътрешното първенство е гръбнакът на женския волейбол

Вицепрезидентът на Българската федерация по волейбол Петър Кънев подчерта пред БНТ значението на вътрешното първенство за развитието на женския волейбол. Той изгледа на живо столичното дерби между Славия и Левски и коментира състоянието на шампионата и работата на клубните школи.
„Мисля, че преди 5 години когато започнахме, на призива ни да участваме в женско първенство се отзоваха три клуба. На женския волейбол това е гръбнакът - вътрешното първенство. В момента имаме почти 90 български състезателки зад граница при мъжете и почти 60 при дамите. Нашата федерация създава добър продукт, който се харчи добре и това е благодарение на вътрешното първенство и школите“, добави Кънев.
Левски преодоля съпротивата на Славия за чист успех в столичното дерби
Според него първенството е добро, а през миналата година е имало голям наплив от отбори, желаещи да участват. Освен Суперлигата има и Висша лига с десет отбора, като осем от тях разполагат с втори състави.
Кънев изрази и очакванията си Левски и ЦСКА да окажат сериозна съпротива на хегемона от последните години Марица през новия сезон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google