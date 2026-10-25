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Драган Нешич: Днес не бяхме брилянтни, но искам да поздравя отбора

  • 25 окт 2026 | 15:48
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Старши треньорът на женския волейболен Левски Драган Нешич коментира пред БНТ победата с 3:0 над Славия във втория кръг на Demax+ Суперлигата. Наставникът поздрави съперника и подчерта значението на трите точки преди предстоящото гостуване на „сините“ в Нидерландия.

„Искам да поздравя Славия, играят изключителен волейбол, за нас беше важно да победим днес. В сряда имаме важен мач в Нидерландия, днес не бяхме брилянтни, но искам да поздравя моя отбор за важните три точки“, каза Нешич.

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Специалистът заяви, че отборът се нуждае от време, и посочи участието във всички финали като основна цел през сезона.

„Имаме нужда от месеци, не дни, не искам по никакъв начин да съм критичен към моя отбор, това е прекрасен отбор, ще се борим да играем във всички финали, това ни е основна цел.“, добави специалистът.

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