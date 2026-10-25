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Левски преодоля съпротивата на Славия за чист успех в столичното дерби

  • 25 окт 2026 | 15:26
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Левски преодоля съпротивата на Славия за чист успех в столичното дерби

Левски победи Славия с 3:0 (25:23, 25:18, 25:18) като гост в двубой от женската волейболна Demax+ Суперлига. „Сините“ спечелиха оспорван първи гейм, а в следващите две части успяха да натрупат преднина и да затворят срещата без загубен гейм.

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Славия започна силно и поведе с 6:2 след успешна атака на Моника Берова от зона 4. Това принуди наставника на Левски Драган Нешич да поиска прекъсване. „Сините“ отговориха с добра защита и спечелиха няколко продължителни разигравания по пътя към изравняването за 6:6. В заключителната част на гейма Левски се откъсна с 21:18, но домакините заличиха изоставането си. Колева спря Алкантара на блокада за 21:21, а нов успешен блок срещу същата състезателка изведе Славия напред. Венеса Радева възстанови равенството с блокада, а атаки на Алкантара и Габриела Жекова помогнаха на гостенките да стигнат до геймбол при 24:23. Атака в аут на Славия сложи край на частта.

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Вторият гейм също започна равностойно, като „белите“ имаха преднина от 4:3. Две успешни атаки на Жекова и ас на Алкантара обърнаха резултата до 6:4 за Левски. Силните изпълнения от сервис на двете волейболистки затрудниха посрещането на домакините и авансът на „сините“ нарасна до 10:5. Ела Грей реализира за 20:15, а две поредни блокади на Радева увеличиха разликата до седем точки. Левски спечели гейма с 25:18 след престъпване на централната линия от разпределителката на Славия.

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В третата част двата отбора останаха близо в резултата до десетата точка. След това съставът на Нешич натрупа преднина и стигна до ново 25:18, с което оформи крайното 3:0.

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