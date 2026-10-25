Георги Павлов пред Sportal.bg: Да не товарим Виктория с големи очаквания

Председателят на Българска федерация по лека атлетика Георги Павлов говори пред Sportal.bg след изключителното признание за Виктория Ангелова, която в събота вечер беше избрана за "Изгряваща звезда на Европа" в Царицата на спортовете.

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"Емоциите са същите като вчера", каза Павлов пред Sportal.bg. "Радостта продължава. Това, което се случи вчера, е наистина историческо. За първи път от създаването на тези награди, преди повече от 10 или 15 години, не знам колко точно, български атлет печели отличието. Знаете, миналата година бяхме на крачка от това с Божидар Саръбоюков. Но ето, това, което съдбата ни отне миналата година, ни се върна тази година по най-хубавия начин – с това младо, красиво дете. Само на 17 години печели приза за изгряваща звезда.

Това, както казах, е успех не само за Вики. Най-големият успех е за нея, защото благодарение на нейния талант се случва всичко това, но и за всички хора, които сме зад нея. Смея да кажа, че и ние като федерация сме зад нея. Но най-вече за родителите, за треньорите – Георги Помашки, целия екип от Гърция, Маги и Митко. И за цялата българска атлетика. Това показва, че трудът не остава невъзнаграден. Рано или късно всичко се възвръща и излиза наяве.

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Не трябва да товарим младите атлети с високи очаквания. Продължавам да стоя зад тези свои думи, защото тя е много малка – само на 17 години. Не трябва да я натоварваме с кой знае какви очаквания. Просто трябва да изживее юношеските си години, детските, и леко-полеко да премине към състезанията при мъжете и жените.

За мен трябва да се върви стъпка по стъпка. Дай Боже, пак казвам, да е здрава. Тя тренира в една прекрасна група с прекрасния Георги Помашки, в уникална среда в Атина – не само като условия, а и като група. Тя има честта и щастието да тренира с европейски и световни шампиони, с едни от най-големите таланти в скоковете, в една от най-силните групи.

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Сигурен съм, че в тази среда, ако е здрава, ще се развива стъпка по стъпка. Наистина не я натоварвам с нищо. Искам просто да е здрава и леко-полеко да премине през отделните стъпки. Тя има още едно световно първенство до 20 години, а след това и европейски първенства до 23 години. Защо не и да покрие норматив за Олимпиада и поне да се наслади, да види този най-голям форум в спорта.

Според мен трудно можем да видим заедно трите ни силни състезателки в тройния скок, защото знаете, че има изискване за двама атлети, особено на Олимпиада и на световни първенства. Не съм напълно сигурен за европейското. Мисля, че на открито могат да участват три. Дай Боже, една от тях да е световна или европейска шампионка. Мисля, че това също отваря възможност за една по право и две с покрит норматив. Дай Боже, да ги видим.

За Вики това е голяма възможност – да тренира и да живее в такава епоха, с Габи, с Алекса, с такива големи български състезателки в тройния скок. Това за нея ще е само плюс – да бъде постоянно в такава вътрешна конкуренция. За нея това е голяма възможност.

След това ще проведем разговори с българските домакини и в момента, в който имат такава готовност, ще направим предложение до Балканската атлетика. Надявам се да успеем още за догодина да се преборим за такова домакинство, което ще даде възможност на родната публика да види не само Вики. Това е едно от най-силните поколения в нашата атлетика. Спечелихме над 10 медала, така че ще има с какво да зарадваме българската публика.

Радвам се на ентусиазма на Добромир Карамаринов, но аз като човек, който е на място… Той може би вече се е пооткъснал малко от нашата родна действителност. Не виждам толкова големи шансове да се случи това нещо.

Първо, за залата в Бургас – [неясно в транскрипцията]. Помолихме го, ако наистина това негово желание за домакинство е сериозно, до тази зима да видим поне една сглобена и оборудвана зала и да проведем един национален шампионат там. За да видим и да покажем не само на нас, а и на Европейската атлетика, че имаме зала и сме готови.

Това до момента не се случи. Не вярвам и да се случи. Знаем, че спечелиха Евровизия, фокусът е изцяло там, така че по-скоро не вярвам да се случи. А за домакинство изобщо не се опитвам да правя сметка. Наистина много лесно може да се случи, ако държавата погледне с нужното внимание към атлетиката като олимпийски спорт номер едно, вземе се в ръце и направим съоръжения, на които можем да домакинстваме. Изискванията за европейско първенство са много високи и на този етап просто не виждам как това може да се случи в България. Не заради друго, а заради липсата на спортна инфраструктура и съоръжения за лека атлетика", каза Павлов пред Sportal.bg.

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Снимки: Startphoto